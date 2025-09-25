Педагоги, которые работают в различных учебных заведениях имеют свои профессиональные праздничные дни. И сегодня его празднуют внешкольники.

Как поздравить с Днем внешкольного образования?

Сегодня мы поздравляем тех, кто ежедневно дарит детям не только знания, но и вдохновение, творчество, свободу самовыражения.

25 сентября в Украине отмечают День внешкольного образования. Это профессиональный праздник педагогов, которые работают в учреждениях внешкольного образования:

Дома детского и юношеского творчества

Центры научно-технического творчества

Детско-юношеские спортивные школы

Эколого-натуралистические центры

Станции юных туристов и туристско-краеведческие клубы

Внешкольное образование – это форма обучения, которая происходит за пределами общеобразовательной школы. Она направлена на развитие творческих способностей, интересов, талантов и жизненных навыков детей и молодежи.

Это праздник для тех, кто помогает развитию талантов и способностей детей и молодежи, а также поддержке их всестороннего развития в свободное время.

Спасибо педагогам, руководителям кружков, наставникам – всем, кто вкладывает сердце в развитие детей вне школьной программы.

Ваш труд – это свет, который ведет юные души к самопознанию, уверенности и любви к жизни.

Пусть каждый день приносит вам новые идеи, благодарные улыбки и веру в то, что вы меняете мир к лучшему – через детские сердца.

Внешкольник – это не просто учитель это не просто учитель,

Это наставник, друг и волшебник.

Он ведет сквозь мир искусства, его ценитель,

Открывает детям сотни книг.

Он дарит веру в собственные силы,

Он поддерживает, когда тяжело идти.

С ним детство - яркое и смелое,

Полное мечтаний, открытий, доброты.

С праздником вас, творцы будущего!



С праздником, дорогие внешкольники!

Ваш труд – это не просто обучение, это магия развития, вдохновения, открытия талантов. Вы – те, кто видит в каждом ребенке звезду, даже когда она еще не светит.

Вы – те, кто помогает мечтать, творить, действовать.

Пусть ваша энергия никогда не угасает, а сердце всегда будет наполнено верой в силу детской души.

Желаем вам благодарных воспитанников, поддержки коллег, вдохновения ежедневно и искренней радости от того, что вы делаете!

В День внешкольного образования хотим выразить вам глубокую благодарность за ваш ежедневный труд, терпение, творчество и любовь к детям.

Вы – не просто педагоги. Вы – наставники, которые помогают каждому ребенку раскрыть себя, найти свою силу, поверить в собственные мечты.

Благодаря вам внешкольное образование становится живым пространством вдохновения, где каждый кружок – это маленькая вселенная, а каждое занятие – шаг к большому будущему.

Внешкольное образование – это пространство, где мечты становятся проектами, а таланты – открытиями. Это пространство свободы, где ребенок может быть собой, пробовать новое и расти в атмосфере поддержки и вдохновения среди единомышленников.

С праздником вас мастера, тренеры, руководители кружков!