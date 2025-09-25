С Днем внешкольника: поздравления с профессиональным праздником для педагогов
- 25 сентября в Украине отмечают День внешкольного, профессиональный праздник педагогов, работающих в учреждениях внешкольного образования.
- Внешкольное образование направлено на развитие творческих способностей, талантов и жизненных навыков детей и молодежи за пределами школы.
Педагоги, которые работают в различных учебных заведениях имеют свои профессиональные праздничные дни. И сегодня его празднуют внешкольники.
Поздравление с Днем внешкольного образования предлагает 24 Канал.
Как поздравить с Днем внешкольного образования?
Сегодня мы поздравляем тех, кто ежедневно дарит детям не только знания, но и вдохновение, творчество, свободу самовыражения.
25 сентября в Украине отмечают День внешкольного образования. Это профессиональный праздник педагогов, которые работают в учреждениях внешкольного образования:
- Дома детского и юношеского творчества
- Центры научно-технического творчества
- Детско-юношеские спортивные школы
- Эколого-натуралистические центры
- Станции юных туристов и туристско-краеведческие клубы
Внешкольное образование – это форма обучения, которая происходит за пределами общеобразовательной школы. Она направлена на развитие творческих способностей, интересов, талантов и жизненных навыков детей и молодежи.
Это праздник для тех, кто помогает развитию талантов и способностей детей и молодежи, а также поддержке их всестороннего развития в свободное время.
***
Спасибо педагогам, руководителям кружков, наставникам – всем, кто вкладывает сердце в развитие детей вне школьной программы.
Ваш труд – это свет, который ведет юные души к самопознанию, уверенности и любви к жизни.
Пусть каждый день приносит вам новые идеи, благодарные улыбки и веру в то, что вы меняете мир к лучшему – через детские сердца.
Открытка с Днем внешкольного образования / Рinterest
***
Внешкольник – это не просто учитель это не просто учитель,
Это наставник, друг и волшебник.
Он ведет сквозь мир искусства, его ценитель,
Открывает детям сотни книг.
Он дарит веру в собственные силы,
Он поддерживает, когда тяжело идти.
С ним детство - яркое и смелое,
Полное мечтаний, открытий, доброты.
С праздником вас, творцы будущего!
***
Открытка с Днем внешкольного образования / Рinterest
***
С праздником, дорогие внешкольники!
Ваш труд – это не просто обучение, это магия развития, вдохновения, открытия талантов. Вы – те, кто видит в каждом ребенке звезду, даже когда она еще не светит.
Вы – те, кто помогает мечтать, творить, действовать.
Пусть ваша энергия никогда не угасает, а сердце всегда будет наполнено верой в силу детской души.
Желаем вам благодарных воспитанников, поддержки коллег, вдохновения ежедневно и искренней радости от того, что вы делаете!
***
Открытка с Днем внешкольного образования / Рinterest
***
В День внешкольного образования хотим выразить вам глубокую благодарность за ваш ежедневный труд, терпение, творчество и любовь к детям.
Вы – не просто педагоги. Вы – наставники, которые помогают каждому ребенку раскрыть себя, найти свою силу, поверить в собственные мечты.
Благодаря вам внешкольное образование становится живым пространством вдохновения, где каждый кружок – это маленькая вселенная, а каждое занятие – шаг к большому будущему.
***
Открытка с Днем внешкольного образования / Рinterest
Внешкольное образование – это пространство, где мечты становятся проектами, а таланты – открытиями. Это пространство свободы, где ребенок может быть собой, пробовать новое и расти в атмосфере поддержки и вдохновения среди единомышленников.
С праздником вас мастера, тренеры, руководители кружков!