Какие задания по украинскому языку стоит выполнять уже сейчас, чтобы успешно сдать НМТ-2027

Подготовка к НМТ по украинскому языку – это не только учебники, конспекты и правила. Важна практика, в частности пробные тесты.

Какие задания могут быть в тесте, как с ними работать на практике и сколько времени требуется на их выполнение, можно узнать на сайте "Освіта.UA".

Как готовиться к НМТ-2027 по украинскому языку?

Выучить правило – еще не значит научиться выполнять тест. На НМТ важно не только знать украинский язык, но и уметь быстро применить эти знания в конкретном задании. Именно поэтому тестирование стоит включить в регулярную подготовку.

Так можно проверить знания, выявить свои слабые места и постепенно привыкнуть к формату будущего тестирования.

Для подготовки к НМТ-2027 можно использовать онлайн-тесты на платформе ЗНО.Освіта.UA. Там уже доступны тренировочные варианты НМТ-2027 по украинскому языку, составленные в соответствии с действующей программой и форматом НМТ:

В них использованы реальные задания предыдущих лет и авторские задания.

Как проходить тестирование?

Есть два удобных способа, которые рекомендуют учителя и репетиторы. И их стоит попробовать по очереди.

Первый – полный тест.

Можно пройти вариант в режиме экзамена, не заглядывая в правильные ответы. Это хороший способ проверить себя в условиях, максимально приближенных к реальному тестированию.

Второй – тренировка по темам.

Если, например, вы постоянно ошибаетесь в ударении, склонении числительных или знаках препинания, не обязательно каждый раз проходить весь тест. На сайте ЗНО.Освіта.UA задания распределены по тематическим блокам, поэтому можно целенаправленно прорабатывать именно ту тему, которая вызывает трудности.

Есть также тесты НМТ предыдущих лет – 2022–2026. Это дает возможность увидеть реальные формулировки заданий и привыкнуть к их логике.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Какие задания могут встречаться?

В 2026 году тест по украинскому языку содержал 30 заданий. УЦОЯО отмечает, что в тестах могут быть задания с выбором одного правильного ответа и задания на установление соответствия. Развернутых ответов в НМТ нет.

Проверяются фактически все основные разделы школьной программы:

фонетику, графику, орфоэпию и орфографию ;

; лексику и фразеологию ;

; словопорядок и словообразование ;

; морфологию ;

; синтаксис ;

; стилистику ;

; развитие речи.

Поэтому среди тестов могут встречаться задания на правильное ударение, написание слов, употребление апострофа или мягкого знака, правописание иноязычных слов, лексическое значение, фразеологизмы, части речи, склонение, согласование слов, типы предложений, знаки препинания и языковые ошибки.

Вариант тестового задания / Скриншот с сайта ЗНО.Освіта.UA

Отдельный пласт – работа с текстом. Здесь недостаточно механически вспомнить правило: нужно внимательно прочитать фрагмент и определить, как в нем функционируют слова или конструкции.

Вариант тестового задания / Скриншот с сайта ЗНО.Освіта.UA

Вариантов немало, поэтому вы можете определить, какие ошибки вы совершаете снова и снова, и восполнить пробелы в знаниях.

Каждый раз, когда вы ошибаетесь в тесте, это не просто потерянный балл. Это подсказка: именно эту тему стоит повторить сейчас, а не в последнюю неделю перед НМТ.

Почему стоит выполнять именно тесты?

Тестирование позволяет увидеть не абстрактное "я знаю украинский на 80%", а конкретную картину:

где ошибаюсь → почему ошибаюсь → какую тему нужно повторить.

На сайте ЗНО.Освіта.UA можно не только выполнять задания, но и работать с тестами по темам. На сайте отмечается, что тематические подборки содержат задания НМТ и ЗНО предыдущих лет, а также задания, созданные специально для подготовки.

Есть и возможность проходить тест в режиме экзамена и по завершении получать результат. Это помогает тренировать не только знания, но и скорость работы с тестом, а также контролировать свое время.

Как тренироваться эффективнее?

Лучше всего не просто нажимать на ответы один за другим, а работать системно.

После каждого теста стоит выписать ошибки и разделить их на три группы:

"Не знал/не знала правило" – возвращаемся к теории.

"Знал/знала, но запутался/запуталась" – выполняем несколько подобных заданий.

"Невнимательно прочитал/прочитала" – тренируем внимательность и темп.

Именно такой подход постепенно превращает тестирование из простой "проверки себя" в полноценный инструмент подготовки.

Кстати, УЦОЯО также рекомендует выполнять демонстрационные варианты НМТ, чтобы определить темы, требующие дополнительного внимания, и научиться распределять время.

Зарегистрируйтесь на сайтах и пользуйтесь пояснениями к ответам. Они есть к каждому заданию. Так вам будет понятнее, каким правилом нужно руководствоваться и как выполнять подобные задания.

Это способ ознакомиться с форматом заданий, проверить себя, выявить пробелы в знаниях и научиться быстро решать тест.

А главное – не откладывать подготовку на последние недели перед НМТ. Несколько тестовых заданий, выполняемых регулярно, принесут гораздо большую пользу, чем один большой "марафон" накануне экзамена.