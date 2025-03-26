В 35 вузах Украины состоялись выборы ректора

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что обновляют управление в учреждениях высшего образования. Уже в 35 вузах, подчиненных ведомству, провели выборы ректора в течение последних двух лет.

В 28 из них избранные кандидаты будут занимать должность ректора впервые. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также Два года в должности: как выполняет свои образовательные обещания министр Оксен Лисовой

Какие изменения произошли в сфере высшего образования

Еще 3 учреждения высшего образования присоединили к эксперименту по усилению полномочий наблюдательных советов. В этих университетах предусматривают проведение конкурса на должность руководителя учреждения в мае 2025 года.

В МОН также рассказали, какие еще изменения произошли в системе высшего образования за два последних года. В ведомстве акцентировали на повышении качества и конкурентоспособности сферы.

Сделали возможным внедрение индивидуальных образовательных траекторий – студенты смогут самостоятельно регулировать сроки обучения, выбирать больше предметов в рамках образовательной программы, определять специальность после нескольких месяцев обучения, а не сразу при поступлении, а также свободно прерывать обучение, отчисляться и возобновляться на обучении, в частности в другом университете,

– сообщили в МОН.

И рассказали, что также ввели первую в Украине систему грантовой поддержки студентов, которой воспользовалось более 13 тысяч человек. Теперь студенты могут учиться в тех учебных заведениях, которых хотят.

Модернизируем сеть ЗВО для повышения конкурентоспособности высших учебных заведений. Реорганизовали 10 высших учебных заведений, каждый из которых получит $1,5 миллиона инвестиций,

– добавили в МОН.

Ранее мы информировали, что Львовская политехника получила нового ректора. Впервые этот вуз возглавит женщина.