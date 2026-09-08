Каждый второй подросток не достигает базового уровня по математике и чтению: результаты PISA-2025

8 сентября был обнародован Национальный отчет по итогам международного исследования качества образования PISA-2025. Согласно его данным, почти каждый второй 15-летний ученик или ученица в Украине не достигли минимально необходимого уровня математической и читательской грамотности.

Подробный отчет об исследовании уже доступен на сайте PISA.UKRAINE.

Каковы результаты по математике

Украинские 15-летние подростки получили в среднем 431 балл по математике. В 2022 году показатель составлял 440 баллов. То есть разница не является достаточно существенной.

Если сравнить с результатами 2018 года, то результат Украины снизился на 22 балла. Средний результат нашей страны по математике составляет 431 балл.

Базового уровня математической грамотности – уровня 2 или выше – достигают 54 % украинских школьников. Таким образом, 46 % 15-летних не демонстрируют минимального набора математических знаний и умений, который PISA определяет как необходимый для дальнейшего обучения и полноценного участия в современном обществе.



Каждый второй украинский подросток не достигает базового уровня по математике / результаты PISA 2025

До самых высоких уровней – 5–6 – доходят лишь 2,6 % учащихся.

Средний результат стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по математике в PISA 2025 составляет 463 балла. У Украины – 431 балл, что на 32 балла меньше.

Результаты по математике существенно различаются в зависимости от места проживания. Базового уровня математической грамотности достигают 42% учащихся из сельской местности против 58% городских.

Разница между результатами учащихся больших городов и сельской местности составляет около 56 баллов, что соответствует примерно трем годам условного обучения.

Каковы результаты по чтению

Украинские 15-летние подростки в PISA-2025 получили в среднем 418 баллов по чтению. В 2022 году этот показатель составлял 427 баллов. Разница не является статистически значимой. В то же время результаты значительно ниже показателя 2018 года – тогда Украина набрала 466 баллов.

В целом чтение стало областью с самым низким результатом среди трех основных направлений исследования. Базового уровня читательской грамотности – уровня 2 и выше – достигают 55 % украинских школьников. 45 % 15-летних остаются ниже этого уровня.

Лишь 0,7 % украинских подростков достигают самых высоких уровней – 5–6.

В PISA-2025 девочки опережают мальчиков по чтению на 32 балла. Особенно важно, что именно среди мальчиков зафиксировано статистически значимое падение результата: с 415 баллов в 2022 году до 402 в 2025 году.

В чтении базового уровня достигают 41 % учащихся из сельской местности против 59 % городских. Разрыв между учащимися больших городов и сельской местности достигает около трех лет условного обучения.

Каковы результаты по естественным наукам

Украинские 15-летние подростки набрали в среднем 448 баллов по естественнонаучным дисциплинам в PISA 2025. Это самый высокий результат Украины среди трех основных областей исследования.

В 2022 году показатель составлял 449 баллов, поэтому разница всего в 1 балл не является статистически значимой. По сравнению с 2018 годом результат Украины снизился на 21 балл.

Базового уровня естественнонаучной грамотности – уровня 2 или выше – достигают 65 % украинских учащихся. В то же время 35 % остаются ниже базового уровня.

Наивысших уровней 5–6 достигают лишь 2 % украинских подростков.

Уровня 2 или выше достигают 68 % учащихся по подшкале научного объяснения явлений и 62 % – по подшкале оценки дизайна научного исследования. Относительно сильной стороной украинских подростков является способность научно объяснять явления.

Базового уровня достигают 53 % учащихся из сельской местности против 69 % городских. Разница между учащимися больших городов и сельской местности составляет около 65 баллов – примерно три года условного обучения.

В целом результаты PISA-2025 свидетельствуют скорее о стабилизации после резкого падения в 2018–2022 годах, но пока не о восстановлении. Ни в одной из трех основных областей статистически значимого ухудшения между 2022 и 2025 годами не зафиксировано.

Что известно об исследовании

Национальный отчет содержит результаты оценки 15-летних учащихся Украины по математической, читательской и естественнонаучной грамотности, а также результаты в инновационной области PISA-2025 – "Обучение в цифровом мире".

В исследовании приняли участие почти 9 тысяч 15-летних учащихся и студентов из 297 учебных заведений 17 регионов Украины.

Важно учитывать, что эти подростки начали обучение в начальной школе еще до введения реформы "Новая украинская школа".

В настоящее время PISA является самым масштабным исследованием в сфере образования, результаты которого служат важным инструментом для оценки и совершенствования образовательной политики и систем во многих странах мира.