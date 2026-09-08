PISA-2025: значительно ли ухудшились результаты учащихся в Украине

В Украине обнародовали результаты международного исследования качества образования PISA-2025. Его данные не свидетельствуют о существенном ухудшении результатов украинских 15-летних учащихся после значительного падения, зафиксированного в 2022 году.

Подробный отчет об исследовании уже доступен на сайте PISA.UKRAINE.

Каковы результаты украинских учащихся

Средние результаты украинских школьников по естественнонаучным дисциплинам, математике и чтению, по сравнению с 2022 годом, несколько снизились. Однако эти различия не являются статистически значимыми.

Если же сравнить с 2018 годом, то результаты украинских школьников в 2025 году существенно ниже во всех трех областях.

Наибольшее снижение за этот период наблюдается по чтению, где средний результат уменьшился на 48 баллов. По математике разница составляет 22 балла, а по естественнонаучным дисциплинам – 21 балл. Так, несмотря на отсутствие статистически значимого ухудшения по сравнению с 2022 годом, признаков улучшения результатов до уровня 2018 года пока не наблюдается,

– отмечают авторы отчета.

Результаты PISA 2025 / скриншот отчета

Что касается общемировых тенденций, то средние результаты стран ОЭСР в 2025 году также были ниже, чем в 2022 году, однако характер этих изменений отличался от ситуации в Украине.

Подробнее мы рассказывали здесь.

Что известно об исследовании

Национальный отчет содержит результаты оценки 15-летних учащихся Украины по математической, читательской и естественнонаучной грамотности, а также результаты в инновационной области PISA-2025 – "Обучение в цифровом мире".

В исследовании приняли участие почти 9 тысяч 15-летних учеников и студентов из 297 учебных заведений 17 регионов Украины.

Важно учитывать, что эти подростки начали обучение в начальной школе еще до введения реформы "Новая украинская школа".

В настоящее время PISA является самым масштабным исследованием в сфере образования, результаты которого служат важным инструментом для оценки и совершенствования образовательной политики и систем во многих странах мира.