Школы в нескольких областях Украины на два дня переведут на онлайн-учебу

Такие меры связаны с ситуацией безопасности. Где дети будут учиться онлайн, рассказывает 24 Канал .

Полтавщина

Департамент образования и науки Полтавской ОВА, учитывая провокационные обстрелы со стороны России, рекомендовал школам Полтавы 8 и 9 мая работать дистанционно. Садочки будут работать в обычном режиме, проинформировали в Полтавская ОВА.

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Кировоградщина

В Кировоградской области ученики 8 и 9 мая также будут учиться онлайн.

Знаем, с каким подлым, циничным, коварным врагом воюем. Жизнь и безопасность – самое главное,

– заявили в Кировоградская ОВА.

В областном департаменте образования также рассказали, что провели мониторинг формата обучения учеников в разных областях на 8 – 9 мая.

Тернополь, Львов не будут в режиме онлайн, Закарпатье – не будет. Житомир, Черкасщина и, в общем-то, большинство областей Украины перейдут на дистанционную учебу. Большую часть года дети учатся дистанционно, поэтому не думаю, что это будет проблемой, а знание обязательно наверстаем,

– уточнила глава образовательного департамента Кировоградской ОВА.