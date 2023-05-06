Школы в нескольких областях Украины на два дня переведут на онлайн-учебу
В нескольких областях Украины школьников на два дня переведут на дистанционную учебу. Так будут учатся ученики 8 и 9 мая.
Такие меры связаны с ситуацией безопасности. Где дети будут учиться онлайн, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Как понять, что обучение по школьной программе неэффективно и исправить это: советы для родителей
Где ученики будут учиться онлайн 8 – 9 мая
Полтавщина
Департамент образования и науки Полтавской ОВА, учитывая провокационные обстрелы со стороны России, рекомендовал школам Полтавы 8 и 9 мая работать дистанционно. Садочки будут работать в обычном режиме, проинформировали в Полтавская ОВА.
Кировоградщина
В Кировоградской области ученики 8 и 9 мая также будут учиться онлайн.
Знаем, с каким подлым, циничным, коварным врагом воюем. Жизнь и безопасность – самое главное,
– заявили в Кировоградская ОВА.
В областном департаменте образования также рассказали, что провели мониторинг формата обучения учеников в разных областях на 8 – 9 мая.
Тернополь, Львов не будут в режиме онлайн, Закарпатье – не будет. Житомир, Черкасщина и, в общем-то, большинство областей Украины перейдут на дистанционную учебу. Большую часть года дети учатся дистанционно, поэтому не думаю, что это будет проблемой, а знание обязательно наверстаем,
– уточнила глава образовательного департамента Кировоградской ОВА.