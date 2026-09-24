Аспиранты в Украине будут получать более высокую стипендию

С 1 сентября 2026 года в Украине выросли оклады преподавателей. С ними связаны и стипендии аспирантов.

Таким образом, аспиранты дневной формы обучения будут получать более высокую стипендию. Об этом сообщает Education.ua.

Как изменилась стипендия аспирантов

Стипендия аспирантов дневной формы обучения привязана к размеру окладов преподавателей в вузах.

Аспиранты и ассистенты-стажеры получают стипендию в размере 90% от оклада преподавателя. Именно такую норму содержит Порядок назначения и выплаты стипендий.

Поскольку с 1 сентября 2026 года должностные оклады работников образования рассчитываются по новой формуле, стипендии аспирантов выросли.

Так, по новой схеме должностной оклад преподавателя высшего учебного заведения составляет 18 198 гривен. Это коэффициент 0,63 от средней зарплаты по экономике в 28 885 гривен.

Поэтому, если рассчитать стипендию аспиранта как 90% этого оклада, теперь ее сумма составит 16 378 гривен.

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Увеличились ли стипендии студентов