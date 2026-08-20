Атомная станция за 3 дня: студенты Львовского политехнического университета разработали проект АЭС будущего

Выпускники Львовской политехники разработали инновационную концепцию атомной электростанции 2100 года и заняли первое место на всеукраинском конкурсе, организованном Украинским ядерным обществом. Моделируя объект в Николаеве на основе реакторов AP1000, команда интегрировала в АЭС экологические решения, в частности градирню-теплицу для выращивания сельскохозяйственных культур.

Как сообщили в учебном заведении, победителями конкурса "Концепт-дизайн: атомный объект 2100" стали Наталья Гончар, Виталий Бигун и Ирина Чомко под руководством доцента Леонида Вознюка.

Каковы подробности конкурса?

На разработку объекта у команды было всего 3 дня, ведь параллельно она заканчивала бакалавриат и готовилась к поступлению в магистратуру.

Несмотря на отсутствие предыдущего опыта в сфере ядерной энергетики, выпускники Института архитектуры и дизайна опередили специалистов и студентов со всей Украины.



Победители конкурса Наталья Гончар, Виталий Бигун и Ирина Чомко / Фото со страницы вуза

Второе место в финале занял Киевский национальный университет строительства и архитектуры, а третье – Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры.

Сочетание экобратализма и природного рельефа

Для размещения будущей электростанции авторы выбрали Николаев из-за промышленного потенциала и близости к водным ресурсам. В основу генерального плана архитекторы положили природный рельеф и водоемы, вокруг которых сформировали функциональные зоны комплекса.

Концепция проекта основана на экобрутализме, где массивные бетонные конструкции сочетаются с озеленением и ландшафтом.

Часть сооружений заглубили в землю для создания защитного барьера, а крыши превратили в зеленые склоны для теплоизоляции зданий.

Перед этим мы искали различные аналоги, чтобы по какой-то причине вдохновиться. Мы рассмотрели много идей и в итоге остановились на сочетании брутализма и экологии,

– рассказал Виталий Бигун, соавтор проекта.



Визуализация проекта АЭС / Изображение со страницы вуза

Адаптация американских реакторов AP1000

В центре комплекса предусмотрены два энергоблока мощностью 1000 мегаватт каждый. В ходе проектирования студенты анализировали особенности американского реактора AP1000 и сравнивали его с энергоблоками ВВЭР-1000.

Молодые специалисты адаптировали двухпарогенераторную схему AP1000 к украинским условиям, согласовав архитектурные решения с технологическими требованиями.

Жюри конкурса оценивало работы с точки зрения инженерной логики и соответствия будущим стандартам отрасли.

Основными критериями были технологическая логика и соответствие требованиям ядерной энергетики. Студенты исследовали процессы выработки энергии и изучили производственные требования,

– отметил Леонид Вознюк, руководитель проекта.

Градирня в форме всесезонной теплицы

Ярким элементом объекта стала градирня, которую превратили в сооружение двойного назначения. Вокруг бетонной конструкции охлаждения предусмотрели стеклянную оболочку с вертикальным озеленением.

Отводимое тепло от работы станции используется для поддержания стабильной температуры внутри оболочки. Это позволяет выращивать сельскохозяйственные культуры независимо от времени года.

После успешной защиты концепции 19 августа победителей конкурса вместе с руководителем пригласили на экскурсию на Южно-Украинскую атомную электростанцию.

Генеральный план АЭС: смотрите изображения

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что студент КПИ Игорь Клименко разработал робота, способного обнаруживать и обезвреживать мины. Идея пришла ему в голову еще после начала войны на востоке Украины, когда парень начал посещать курсы робототехники в Малой академии наук.

Впоследствии Игорь решил использовать для этого квадрокоптеры и дроны. В течение двух лет он работал над проектом Quadcopter Mines Detector, призванным помочь военным безопасно находить взрывоопасные предметы. За свою разработку Клименко получил Global Student Prize.

О других изобретениях украинских детей и подростков во время войны, которые могут изменить мир, читайте в материале 24 Канала.