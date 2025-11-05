Как ученику зайти в "Единую школу": алгоритм для пользования системой

С новым учебным годом в школах и дальше тестируются инновации – автоматизированная система "Единая школа". Как ее возможностями воспользоваться ученику?

Как пользоваться возможностями "Единой школы" ученику, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на рекомендации eschool-ua.com.

Как указано на самой платформе, к "Единой школе" уже присоединилось более 89 тысяч учителей, 1 200 000 учеников и около миллиона родителей.

Для учеников платформа предоставляет возможности просмотр расписания, домашних заданий, оценок, а также доступ к онлайн-урокам и общение с учителями. А для родителей – мониторинг успеваемости ребенка, посещаемости уроков и домашних заданий через специальное мобильное приложение, которое можно загрузить используя сервисы App Store или Google Play.

Родители помогают создать электронный дневник ребенку. Программа уже при первом входе в приложение предложит создать дневник ребенку, поскольку именно родители имеют право предоставить ребенку доступ для работы с приложениями. Эта процедура предусматривает следующие действия:

1. Создать ученику логин. Для создания логина родители должны внести номер телефона ребенка, нажав кнопку "Создать дневник ребенку", в формате 380..

2. Создать пароль. Для создания пароля родители должны нажать кнопку "Создать пароль" и ввести желаемый для использования ребенком пароль, который должен состоять из латинских букв (больших и малых) и цифр. Созданные родителями логин и пароль ученик должен использовать для авторизации при входе в электронный дневник как в компьютерной, так и в мобильной версиях и для выполнения домашних заданий.

Внимание! Функция доступна только с доступом ученика! Родители не могут входить в свой дневник с компьютера.

Как ученику зайти в "Единую школу"?

В "Единую школу" ученики могут зайти как с компьютера, так и с телефона или планшета, но с помощью приложения. Для того, чтобы учиться, например, присоединиться к уроку онлайн, посмотреть домашнее задание и выполнить его или просмотреть дополнительные материалы рекомендованы учителем. Для этого следует выполнить несложные инструкции.

Для входа на сайт через компьютер следует ввести в поисковик браузера ссылку с использованием логина и пароля. После чего увидите расписание на неделю. В котором будут отмечены уроки, которые будут проходить онлайн и к ним можно присоединиться, нажав соответствующий день и урок.

У мобильном приложении тоже пользуетесь паролем и логином, но откроется только сегодняшнее расписание уроков. Если какой-то предмет запланирован онлайн, то будет соответствующая отметка. К уроку можно присоединиться нажав его название или отметку.

Чтобы выполнить домашнее задание через компьютер, возле уроков на расписании будет зеленая отметка "ДЗ". Нажав на нее появятся инструкции к выполнению – написать ответ в окне или добавить файлы. Важно, выполнив задание нажать – "Сохранить ответ". Проверенное ДЗ будет отображаться в окне как отметка – "галочка", нажав на которую можно прочитать развернутый комментарий или оценку.

В работе с мобильным приложением, домашнее задание подсвеченное желтым цветом, будет отображаться возле урока, который его имеет. И следующие действия аналогичные – щелкнуть на галочку, посмотреть задание – выполнить в окне или присоединить файл.

Интересно! Отправляя свое ДЗ его можно дополнить фото или видеофайлами своей работы, например изготовление рукотвора или рисунка.

Как пользоваться приложением "Единая школа"?

Настройка на пользование приложением родители осуществляют в сотрудничестве с классным руководителем. И действовать следует по следующему алгоритму:

Чтобы сформировать доступ к работе в системе "Единая школа" одному из родителей / опекунов, нужно:

обратиться к классному руководителю и предоставить ему собственный электронный адрес, на который будет отправлено письмо-подтверждение этого емейла; зайти в электронный ящик и открыть письмо; перейти по ссылке, указанной в этом письме; ввести код подтверждения из письма в предложенный бокс; ввести пять последних цифр собственного телефона, который зарегистрирован в системе "Единая школа"; нажать "Отправить", что автоматически переведет на страницу создания пароля; создать собственный пароль; подтвердить созданный пароль; нажать кнопку "Отправить".

Важно! Для работы с системой школа, где учится ребенок, должна быть ее участником.

Для начала работы в приложении пользователь (один из родителей ребенка) должен:

ввести в соответствующее поле логин (номер телефона, зарегистрирован в системе);

ввести созданный по предыдущему алгоритму пароль;

нажать на кнопку "Войти в систему".

После введения логина и пароля и подтверждения политики конфиденциальности, родители перейдут к экрану выбора ребенка "Мои дети". Он позволяет:

выбрать ребенка, данные которого можно просмотреть, проведя пальцем по экрану влево / вправо;

перейти к профилю ребенка, нажав на аватар (в виде круга над именем).

Обратите внимание! Если родители имеют нескольких детей, однако в приложении видят только одного – стоит обратиться к классному руководителю ученика, данные которого не отображаются!

Какие возможности предоставляет "Единая школа"?

"Единая школа" – это информационно-коммуникативная автоматизированная система, предназначена для учебных заведений, учеников и их родителей, а также для органов управления образованием.

Она позволяет учителям вести электронные журналы и дневники, а ученикам и родителям – получать доступ к расписанию занятий, оценок, домашних заданий и общаться с педагогами через онлайн-чат. Платформа рекомендована Министерством образования и науки Украины с 2019 года, а доступ к ней предоставляется через мобильное приложение.

Единая школа: возможности для родителей

О пользовании платформой, школа самостоятельно принимает решение. Кроме того, с 2025 года для родителей введена платная подписка – 48,99 гривны в месяц.

Если ваша школа присоединилась к этой платформе, то воспользуйтесь новыми возможностями цифровизации образования. Эта платформа постоянно проводит обучение и дает методические рекомендации, по пользованию платформой для учителей и родителей.