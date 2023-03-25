Учителям следует использовать меньше красной ручки: как это влияет на учеников

В школе учителя часто пишут замечания или ставят отметки красной ручкой. Но иногда это может нанести тревожность ребенка. Психолог объяснила, как цвет красной ручки влияет на школьников.

Психологиня Светлана Ройз объясняет, что тетрадь или рисунок – это продолжение внутренней территории и пространства ребенка. Поэтому то, что туда привносится извне (правки или оценка), часто воспринимается ребенком слишком эмоционально, иногда как вмешательство.

К теме Глава МОН подал свою диссертацию на проверку и дал обещание

В то же время эксперт говорит, что любое развитие, в том числе и обучение, происходят только при ощущении безопасности и покоя. Поэтому учителям следует осторожно использовать красную ручку, чтобы не развить у ребенка склонность к "школьной тревожности" – страха совершить любую ошибку.

Чем больше учитель, родители или сам ребенок фиксируются на ошибках, тем больше становится страх допустить новую ошибку,

– добавила Ройз.

По ее словам, красный цвет воспринимается ребенком как сигнал светофора "Стоп", как ограничение и проявление авторитарности. Ребенку часто сложно перейти к новому действию после того, как он увидит в тетради красную надпись.

Обратите внимание Записи красной ручкой: имеют ли право учителя писать замечания в дневнике ученика

Психотерапевт считает, что учителю лучше использовать два цвета ручки – красный и зеленый. К примеру, зеленым подчеркивать или выделять то, что сделано идеально, красным – то, на что нужно обратить внимание.

"Важно, чтобы зеленых меток было примерно вдвое больше, чем красных", – отмечает Ройз.

Любопытно! В Министерстве образования и науки ранее советовали учителям отдавать предпочтение зеленой ручке, а не красной, когда они проверяют тетрадь школьника. Чем этот метод интересен и как он помогает мотивировать учащихся лучше – читайте в материале.

Она добавляет, что школьное время – это большая часть жизни ребенка. Там, в частности, формируется и самооценка, а то влияет на то, насколько ребенок воспринимает себя успешным и счастливым.

К слову, война оказала существенное влияние на все сферы жизни в Украине, в том числе и на образовательную. Из-за тревог многие ученики пропускали обучение, а некоторые школьники так и не смогли адаптироваться к новым условиям. Как изменились школьники за последний год – читайте здесь.