"Мы очень толерантны": почему учителя в Украине общаются на русском в школе

Учителя в Украине должны во время образовательного процесса в школе общаться на государственном языке. В частности на переменах.

Однако не все педагоги придерживаются этой нормы. Украинская учительница из Португалии Наталья Борисенкова считает, что это происходит потому, что требование общаться на украинском не является обязательным условием для получения работы или достойной зарплаты.

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Педагог убеждена, что нужно запретить русский язык на всех уровнях государства, воспитывать украинское общество и создавать украиноязычную среду. И отмечает: это будет одним из факторов нашей победы, победы внутри общества.

Борисенкова привела пример стран Балтии, где смогли побороть такую проблему. Все благодаря соответствующим законам, которые предусматривали обязательное знание государственного языка.

Я думаю, мы очень часто толерантны во многих вопросах. Если бы это стало обязательным условием для получения работы или достойной зарплаты, тогда бы не было раздвоения политики, которое мы часто слышим о предателях где-то в администрациях,

– рассказала педагог.

И отметила, что после начала полномасштабного вторжения России немало граждан нашего государства вынужденно бежали в другие страны и были вынуждены изучать иностранный язык.

Борисенкова также акцентировала: в Португалии, например, найти достойную работу без знания государственного языка очень трудно. Так должно быть и в Украине.