Возраст участников НМТ-2026 впечатляет: самому старшему – 73 года
В этом году официальные результаты НМТ, необходимые для поступления в вузы, получили более 329 тысяч человек. В целом в тестировании принимали участие люди разного возраста.
Самому молодому участнику НМТ 2026 года было 14 лет, а самому старшему – 73. Об этом сообщил Украинский центр оценки качества образования в официальном отчете о проведении НМТ этого года.
Каков возраст участников НМТ в 2026 году
Самой многочисленной возрастной категорией по количеству участников традиционно являются 17-летние выпускники школ. Таких было почти 153 тысячи.
Также заметна группа 18-летних участников – их было более 102 тысяч, и 19-летних – более 17 тысяч человек.
Возрастные группы от 20 до 26 лет представлены ориентировочно от 2 до 6 тысяч участников каждый год.
При этом самому молодому участнику НМТ в 2026 году было 14 лет, а самому старшему – 73 года.
Интересно В этом году двое участников национального мультитеста набрали максимальные 800 баллов. Один из них – выпускник львовского лицея "Гроно" Юрий Гащук. Помимо львовянина, такого результата добился ученик из Черниговской области. Это Иван Прудько – выпускник Нежинского лицея городского совета при НДУ имени Николая Гоголя.
Сколько человек не сдали НМТ-2026
- В этом году 48 590 участников (14,8%) НМТ не сдали тестирование.
- Они не набрали необходимого количества баллов хотя бы по одному предмету.
- По итогам тестирования 280 797 участников (85,2%) преодолели порог по всем четырем предметам.
- Всего в этом году на НМТ зарегистрировались почти 360 тысяч участников. В тестировании приняли участие 329 тысяч человек.
- Самый высокий средний результат среди всех предметов НМТ-2026 зафиксирован по немецкому языку – 156 баллов.
- Самый низкий – по математике: 131,9 балла.