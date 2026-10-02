Возраст участников НМТ-2026 впечатляет: самому старшему – 73 года

В этом году официальные результаты НМТ, необходимые для поступления в вузы, получили более 329 тысяч человек. В целом в тестировании принимали участие люди разного возраста.

Самому молодому участнику НМТ 2026 года было 14 лет, а самому старшему – 73. Об этом сообщил Украинский центр оценки качества образования в официальном отчете о проведении НМТ этого года.

Каков возраст участников НМТ в 2026 году

Самой многочисленной возрастной категорией по количеству участников традиционно являются 17-летние выпускники школ. Таких было почти 153 тысячи.

Также заметна группа 18-летних участников – их было более 102 тысяч, и 19-летних – более 17 тысяч человек.

Возрастные группы от 20 до 26 лет представлены ориентировочно от 2 до 6 тысяч участников каждый год.

При этом самому молодому участнику НМТ в 2026 году было 14 лет, а самому старшему – 73 года.

Интересно В этом году двое участников национального мультитеста набрали максимальные 800 баллов. Один из них – выпускник львовского лицея "Гроно" Юрий Гащук. Помимо львовянина, такого результата добился ученик из Черниговской области. Это Иван Прудько – выпускник Нежинского лицея городского совета при НДУ имени Николая Гоголя.

Сколько человек не сдали НМТ-2026