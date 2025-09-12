Когда запустят "нулевой курс" для поступающих, которые не сдали НМТ
- Министерство образования и науки Украины планирует ввести "нулевой курс" для поступающих, которые не сдали НМТ.
- Инициатива должна стартовать в ноябре.
Этой осенью должны появиться решения для запуска "нулевого курса" для тех, кто не сдал НМТ. При этом он будет предусматривать дневную форму обучения и наличие льготных мест.
В частности, для абитуриентов с временно оккупированных территорий. Об этом в комментарии Укринформу сказал гендиректор директората высшего образования и образования для взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров, отмечает 24 Канал.
Когда заработает "нулевой курс"?
Чиновник заявил, что, по предварительным планам, "нулевой курс" должен заработать в ноябре. Для этого соответствующие решения должны принять в сентябре – октябре. Сейчас продолжаются консультации.
Шаров также уточнил, что главным отличием "нулевого курса" от подготовительных курсов в вузах будет наличие дневной формы обучения.
Главная разница, я думаю, будет в том, что сегодня все подготовительные курсы – вечерние, заочные или дистанционные. Подготовительное отделение, в частности, должно быть и дневной формы,
– уточнил он.
Чиновник также отметил, что этот элемент является принципиальным в рамках этой инициативы. Не менее важным, по его словам, будет наличие льгот, в частности, для жителей временно оккупированных территорий.
В то же время, по словам Шарова, лица, которые не будут иметь оснований для льгот, будут платить за обучение.
Что известно об инициативе?
