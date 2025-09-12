Этой осенью должны появиться решения для запуска "нулевого курса" для тех, кто не сдал НМТ. При этом он будет предусматривать дневную форму обучения и наличие льготных мест.

В частности, для абитуриентов с временно оккупированных территорий. Об этом в комментарии Укринформу сказал гендиректор директората высшего образования и образования для взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров, отмечает 24 Канал.

Когда заработает "нулевой курс"?

Чиновник заявил, что, по предварительным планам, "нулевой курс" должен заработать в ноябре. Для этого соответствующие решения должны принять в сентябре – октябре. Сейчас продолжаются консультации.

Шаров также уточнил, что главным отличием "нулевого курса" от подготовительных курсов в вузах будет наличие дневной формы обучения.

Главная разница, я думаю, будет в том, что сегодня все подготовительные курсы – вечерние, заочные или дистанционные. Подготовительное отделение, в частности, должно быть и дневной формы,

– уточнил он.

Чиновник также отметил, что этот элемент является принципиальным в рамках этой инициативы. Не менее важным, по его словам, будет наличие льгот, в частности, для жителей временно оккупированных территорий.

В то же время, по словам Шарова, лица, которые не будут иметь оснований для льгот, будут платить за обучение.

Что известно об инициативе?