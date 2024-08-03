Поступающие снова получили доступ к ЕГЭБО и электронным кабинетам

С вечера 2 августа абитуриенты не могли зайти в личные кабинеты и платформу ЕГЭБО. Впрочем, по состоянию на утро 3 августа доступ восстановлен.

Около 18:00 вчера на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) выложили сообщение о временном прекращении работы платформы. О сроках ее восстановления ничего не сказали.

Смотрите также Украинские школьники отстают от учебной программы на 2,5 года из-за онлайн-образования, – Лисовой

ЕГЭБО не работала 7 часов

В то же время отметили, что доступ к ЕГЭБО "перекрыли" в связи с проведением подготовительных работ и выполнением алгоритма адресного размещения государственного и регионального заказа в 2024 году (для поступающих на основе полного общего среднего образования и уровня младшего бакалавра / профессионального младшего бакалавра).

Доступ к базе был закрыт на 13 часов – с 18:00 2 августа до 7:00 3 августа. Его возобновили, как и обещали, после размещения рекомендаций.

Известно, что 69 603 тысячи абитуриентов получили рекомендации к зачислению на бюджет. Они имеют время до 8 августа, чтобы подать заявление для зачисления.

Заявления поступающих, которые не получили рекомендации на бюджет, автоматически участвуют в конкурсе на контракт. Они имеют статус "Допущено к конкурсу". Рекомендации на контракт будут предоставлять с 9 августа.