"Заблуждение" – это не по-украински: а как тогда сказать правильно

Русское "заблуждение" не стоит механически переводить как "заблуждення". В украинском языке есть несколько подходящих слов, и выбор зависит от ситуации. Но сначала давайте выясним, что означает это слово, а у него есть два значения:

это злой умысел запутать кого-то;

или неправильное, ошибочное мнение или восприятие действительности.

Зная значение и заглянув в словари, мы найдем несколько соответствий:

"Омана" – когда речь идет о неправильном представлении, ложной вере в что-то: "Він перебував в омані щодо справжніх причин події".

А в устойчивом выражении мы говорим: "вводити в оману", а не "вводить в заблуждение".

"Омана" – притворство, лицемерие с целью обмануть: "Він дивився в хитрі ханські очі і розумів, що всі ці облесливі слова, приязні усмішки, кивання головами – то все облуда, обман." (Владимир Малик).

"Пускати ману" – обманывать, заставлять верить в что-либо нереальное: "— Привезли якогось свого слідувателя [слідчого] з Мойсинець і хочуть слідство наводити на те вбивство. Ману пускають". (Иван Ле).

"Хиба" тоже может быть уместна, особенно когда речь идет о неверности мысли, взгляда или суждения: Це хибне припущення" или "Хибне уявлення".

Поэтому вместо "я был в заблуждении" у нас есть целый ряд естественных украинских вариантов: "мені пустили ману", "я був в омані", "я мав хибне уявлення".

А вместо "не вводи меня в заблуждение" – простое и меткое "не вводь мене в оману".

И здесь украинский язык даже позволяет точнее передать мысль: не просто избавиться от чужого слова, а сказать именно то, что мы имеем в виду.