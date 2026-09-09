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Учеба Саморазвитие "Заблуждение" – это не по-украински: а как тогда сказать правильно
9 сентября, 20:04
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"Заблуждение" – это не по-украински: а как тогда сказать правильно

Олеся Кух

Иногда мы ищем для русского слова один точный эквивалент, хотя украинский язык предлагает сразу несколько.

Существует ли эквивалент русского слова "заблуждение"? Рассказываем со ссылкой на объяснение Рами Аль-Шаера.

Как сказать на украинском – "заблуждение"?

Русское "заблуждение" не стоит механически переводить как "заблуждення". В украинском языке есть несколько подходящих слов, и выбор зависит от ситуации. Но сначала давайте выясним, что означает это слово, а у него есть два значения:

  • это злой умысел запутать кого-то;

  • или неправильное, ошибочное мнение или восприятие действительности.

Зная значение и заглянув в словари, мы найдем несколько соответствий:

  • "Омана" – когда речь идет о неправильном представлении, ложной вере в что-то: "Він перебував в омані щодо справжніх причин події".

А в устойчивом выражении мы говорим: "вводити в оману", а не "вводить в заблуждение".

  • "Омана" – притворство, лицемерие с целью обмануть:"Він дивився в хитрі ханські очі і розумів, що всі ці облесливі слова, приязні усмішки, кивання головами – то все облуда, обман." (Владимир Малик).

  • "Пускати ману" – обманывать, заставлять верить в что-либо нереальное: "— Привезли якогось свого слідувателя [слідчого] з Мойсинець і хочуть слідство наводити на те вбивство. Ману пускають".  (Иван Ле).

  • "Хиба" тоже может быть уместна, особенно когда речь идет о неверности мысли, взгляда или суждения: Це хибне припущення" или "Хибне уявлення".

Поэтому вместо "я был в заблуждении" у нас есть целый ряд естественных украинских вариантов: "мені пустили ману", "я був в омані", "я мав хибне уявлення".

А вместо "не вводи меня в заблуждение" – простое и меткое "не вводь мене в оману".

И здесь украинский язык даже позволяет точнее передать мысль: не просто избавиться от чужого слова, а сказать именно то, что мы имеем в виду.