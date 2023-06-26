Задания на НМТ многоразовые: в УЦОКО ответили, используют ли тесты в следующем году
Источник:Освіта.ua
Формирование задач на НМТ – очень длительный и трудозатратный процесс. Соответственно, повторять его каждый год вряд ли будут.
В разработку задач на НМТ вкладывалось множество сил и ресурсов. Благодаря этому они стали ценным материалом, который можно использовать и в последующих циклах экзамена.
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Тесты на НМТ – не одноразовые
Как сообщили в УЦОКО, тесты на НМТ – это целостные инструменты оценивания учащихся, позволяющие рейтинговать выпускников. Соответственно, обнародовать задачи не планируют, ведь тесты будут использовать повторно.
Все задачи, которые разрабатывает Украинский центр, имеют длительный цикл подготовки – разработка, неоднократная экспертиза, апробирование, доработка, а потому является ценным ресурсом, который может быть использован многократно в соответствии с определенными целями деятельности центра,
– заявили в учреждении.
Также сообщается, что конфиденциальность задач при компьютерной оценке – обычная практика. Это позволяет накапливать базу тестовых заданий, которые можно использовать в будущем.