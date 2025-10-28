Немало денег пойдет на образование: Зеленский приказал обеспечить учителям более высокую зарплату в 2026 году

Государство планирует в следующем году повысить заработную плату учителям. Президент Владимир Зеленский дал такое поручение чиновникам.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение главы государства.

К теме Рада согласовала Госбюджет-2026 в первом чтении: для образования – рекордное финансирование

Государство планирует повышение зарплаты учителям?

Учителя и преподаватели высших образовательных учреждений в 2026 году будут получать более высокие заработные платы. На совещании с чиновниками Владимир Зеленский определил одной из приоритетных задач на следующий год увеличение финансирования на образование и в частности – на выплаты работникам.

Отдельно и очень подробно работаем по образовательной сфере, чтобы в следующем году обеспечить повышение зарплаты и учителям в школах, и преподавателям в учреждениях высшего образования,

– отметил Зеленский.

Зеленский провел совещание по финансированию различных сфер

По поручению президента министр финансов Украины Сергей Марченко должен определить основные потребности людей, на которые можно было бы направить средства от замороженных российских активов. Например, финансирование могут увеличить на нужды ветеранов и на другие важные сферы.

Средства также будут предоставлены для сферы культуры. С этим вопросом, по словам Владимира Зеленского, могут помочь другие страны, которые согласились предоставить финансирование.

На совещании также обсудили проблематику в сфере здравоохранения – цены на лекарства и их доступность.

Что еще известно о повышении зарплаты учителям и преподавателям?