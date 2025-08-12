Президент Владимир Зеленский обсудил с правительством увеличение стипендий для студентов со следующего года. Глава государства отметил, что этого давно не делали.

Такое заявление Зеленский сделал во время Украинского молодежного форума 2025: Молодежь Здесь! Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Что известно о повышении стипендий для студентов?

Зеленский рассказал, что договорился с премьер-министром и с министром финансов, чтобы со следующего года проработать увеличение стипендий абсолютно для всех студентов, ведь этого давно не делали. Президент рассчитывает, что в следующем году на это будет предусмотрен ресурс.

Уже сейчас мы будем увеличивать поддержку для всех, кто имеет значительные результаты в учебе. Мы продолжаем соответствующие программы, будем поощрять к достижению больших результатов,

– заявил глава государства.

Заметим, что Украинский молодежный форум 2025: Молодежь Здесь! уже в третий раз проходит в Украине по случаю Международного дня молодежи. Мероприятие проходило в течение 9 – 10 августа во Львове и 12 августа в Киеве.

Основная задача форума – наработки предложений и активностей для имплементации программы "Молодежь Украины" на 2026 – 2030 годы в каждой сфере политики в разрезе профильных министерств, которые помогут молодежи оставаться и реализовывать себя в Украине.

Добавим, что Минобразования уже опубликовало результаты вступительной кампании этого года. Рекомендацию на бюджет получили 65 493 абитуриента, а 62 707 (96%) – подтвердили ее. Зато на контракт получили рекомендацию 110 883 поступающих, а 82 357 (74%) – подтвердили ее.