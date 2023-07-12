Знання та досвід: чого навчають на військових кафедрах в університетах

У багатьох університетах є можливість навчатися на військових кафедрах. У час війни такі знання є не лише актуальними, а й просто необхідними.

У національному університеті Чернігівська політехніка створили військовий навчальний підрозділ. Військові розповіли, які саме знання та навички майбутні молодші лейтенанти зможуть отримати на військових кафедрах та чим навчання тут відрізняється від військової освіти.

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Які знання можна отримати на військовій кафедрі

Військова кафедра готує молодших лейтенантів запасу. Вступити сюди можуть студенти та громадяни, які мають диплом рівня бакалавр.

Навчання на військовій кафедрі триває два роки. Також варто розуміти, що навчання на військовій кафедрі не робить людину військовим, як це відбувається із спеціалізованими вишами.

На військовій кафедрі людина залишається цивільною, вона просто проходить певні етапи просто в скороченому вигляді з вивчення того напрямку, на якому вона навчається,

– зазначили військові.

Якщо навчання відбувається за кошт держави, то людина після військової кафедри повинна рік прослужити у лавах ЗСУ. Також варто врахувати, що мобілізація триває, і той, хто навчається на військовій кафедрі, під неї підпадає.

Зрозуміло, що у тих, хто навчається, немає ніякого бойового досвіду, тому командири та побратими будуть допомагати з адаптацією.