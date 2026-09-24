Аспіранти в Україні отримуватимуть більшу стипендію

З 1 вересня 2026 року в Україні зросли оклади викладачів. З ними пов'язані і стипендії аспірантів.

Тож аспіранти денної форми отримуватимуть вищу стипендію. Про це інформує Education.ua.

Як змінилася стипендія аспірантів

Стипендія аспірантів денної форми прив’язана до розміру окладів викладачів у вишах.

Аспіранти та асистенти-стажисти отримують стипендію у розмірі 90% від окладу викладача. Саме таку норму містить Порядок призначення і виплати стипендій.

Оскільки з 1 вересня 2026 року посадові оклади освітян розраховують за новою формулою, стипендії аспірантів зросли.

Так, за новою схемою посадовий оклад викладача закладу вищої освіти становить 18 198 гривень. Це коефіцієнт 0,63 від середньої зарплати по економіці 28 885 гривень.

Тож якщо стипендію аспіранта розрахувати як 90% цього окладу, тепер її сума становитиме 16 378 гривень.

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