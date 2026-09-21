Здавалося б, просте слово, яке ми чуємо щодня, батьки школярів – точно. Але варто почати його писати – виникає сумнів: вчителька чи учителька?

Чи є різниця між словами та чим ми керуємося при виборі слова, розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Вчителька" чи "учителька" – як правильно?

"Наша вчителька" чи "наша учителька" у котрому варіанті заховалася помилка?

Якщо ви вживаєте обидва варіанти, знайте – помилки тут немає. "Вчителька" і "учителька" – нормативні форми української літературної мови.

Секрет простий: це один із випадків чергування "в – у", яке допомагає українській мові звучати природніше. В українській мові звуки й слова часто пристосовуються одне до одного, щоб їх було легше вимовляти.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Саме тому в одних випадках природніше звучить "вчителька", а в інших – "учителька".

Наприклад:

Наша вчителька сьогодні захворіла.

Учителька зайшла до класу.

Діти привітали свою вчительку.

Ми подякували вчительці за урок.

Український правопис пояснює чергування "у – в" прагненням уникати складних для вимови збігів звуків. Залежно від сусідніх звуків та позиції в реченні може вживатися та чи інша форма.

А як зрозуміти, яку форму вибрати?

Коли слово стоїть на початку речення або після приголосного, частіше обираємо форму "учитель" : " Учитель зайшов до класу; слухай учительку".

А от після голосного милозвучніше звучить "вчитель": "Наша вчителька сьогодні захворіла".

Тому тут не працює правило "одна форма правильна, а друга неправильна" – правильні обидві.

Саме милозвучність є однією з характерних рис українського мовлення. Правопис наводить низку прикладів де використано подібний принцип чергування "у / в": вибір залежить від сусідніх звуків і зручності вимови: взяти – узяти, вживати – уживати, впасти – упасти.

Цікаво! У давнішій українській мові можна було зустріти й слово "навчителька". Воно зафіксоване, зокрема, у словнику Бориса Грінченка та в правописному словнику Голоскевича, але сучасний СУМ-20 позначає його як застаріле.

І головне: не треба сварити себе чи когось за вибір одного з цих слів. Українська мова тут не ставить пастку – вона дає два нормативні варіанти, щоб наше мовлення залишалося природним і милозвучним.