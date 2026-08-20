Забудьте про слово "взбудоражить": українська мова цікавіше описує емоції

Чи знали ви, що російському "взбудоражить" в українській відповідає одразу кілька слів? І це чудовий приклад того, наскільки точно українська мова може передавати відтінки значення.

Розберімося, які українські відповідники замінять цей росіянізм, розповідаємо з посиланням на пояснення популяризатора мови та музиканта Рамі Аль Шаєра.

Як правильно українською сказати "взбудоражить"?

Українська мова чимало має слів, які описують емоції. Емоційності додає і варіативність зменшувально-пестливих форм майже до кожного слова, навіть до "ворог", про що співається у головній пісні держави – гімні: "згинуть наші воріженьки…".

Тому не варто послуговуватися русизмами, а краще підшукати український відповідник, який до вподоби саме вам. Адже ми переконані, що наша мова запропонує кілька варіантів.

Якщо вас сколихнули емоції від несподіваної події, новини, зустрічі, дехто може описати цей стан словом – "взбудоражить". Слово, яке можна почути в розмовній українській, а виникло воно під впливом російського "взбудоражить".

Втім, в українській мові для цього значення є свої точні й виразні слова.

Російське "взбудоражить" означає сильно схвилювати, стривожити, сколихнути, занепокоїти, привести когось у стан емоційного збудження.

Наприклад: "Ця новина взбудоражила місто".

Українською залежно від змісту можна сказати:

схвилювати – викликати сильні емоції;

– викликати сильні емоції; стривожити – викликати тривогу, занепокоєння;

– викликати тривогу, занепокоєння; занепокоїти – змусити хвилюватися;

– змусити хвилюватися; сколихнути – сильно вплинути на людей, викликати широкий суспільний відгук;

– сильно вплинути на людей, викликати широкий суспільний відгук; схитнути – порушити спокій або усталений стан;

– порушити спокій або усталений стан; розбурхати – сильно активізувати почуття, емоції, суспільні настрої;

– сильно активізувати почуття, емоції, суспільні настрої; збудити – якщо йдеться про емоційний стан.

Тому речення "Новина взбудоражила всіх" краще замінити на: "Новина схвилювала всіх".

А якщо йдеться про сильний суспільний резонанс: "Ця подія сколихнула місто". Або: "Заява розбурхала суспільство".

Слово "розбурхати" буквально пов'язане з образом чогось, що було спокійним, але раптом почало вирувати.

Можна розбурхати море, воду, вітер, а переносно – емоції, почуття, пристрасті, громадські настрої.

А якщо вам не вистачає експресивного звучання, то можете скористатися такими варіантами:

баламутити,

бентежити,

гейкувати,

колошкати,

звихрювати,

полохати.

Цікаво, що механічно замінювати "взбудоражить" одним українським словом не варто. Все залежить від того, що саме відбулося з людиною чи суспільством і влучно підібрати один з варіантів.

"Взбудоражить" – як українською: дивіться віде від Рамі Аль Шаєра

Слово "взбудоражить" – не найкращий вибір в українському тексті, адже це російська форма. Українська мова має набагато більше точніших та емоційніших відповідників. Можна обрати один улюблений, але краще добирати різні до різних ситуацій. Говоріть українською!