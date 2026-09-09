"Заблуждєніє" – це не українською: а як тоді сказати правильно

Російське "заблуждение" не варто механічно перекладати як "заблуждення". В українській мові є кілька влучних слів, і вибір залежить від ситуації. Але спочатку з'ясуймо, що означає це слово, а воно має два значення:

це недобрий намір заплутати когось;

чи неправильна помилкова думка чи сприйняття дійсності.

Знаючи значення і зазирнувши до словників ми знайдемо кілька відповідників:

"Омана" – коли йдеться про неправильне уявлення, помилкову віру в щось: "Він перебував в омані щодо справжніх причин події".

А в сталому вислові кажемо: "вводити в оману", а не "вводити в заблуждєніє".

"Облуда" – удавання, лицемірство задля обдурювання: "Він дивився в хитрі ханські очі і розумів, що всі ці облесливі слова, приязні усмішки, кивання головами – то все облуда, обман." (Володимир Малик).

"Пускати ману" – обдурювати, змушувати вірити в що-небудь нереальне: "— Привезли якогось свого слідувателя [слідчого] з Мойсинець і хочуть слідство наводити на те вбивство. Ману пускають". (Іван Ле).

"Хиба" теж може бути доречною, особливо коли йдеться про неправильність думки, погляду чи судження: "Це хибне припущення" чи "Хибне уявлення".

Тому замість "я був у заблуждєнії" маємо цілий ряд природних українських варіантів: "мені пустили ману", "я був в омані", "я мав хибне уявлення".

А замість "не вводь мене в заблуждєніє" – просте й влучне "не вводь мене в оману".

І тут українська навіть дає змогу точніше передати думку: не просто позбутися чужого слова, а сказати саме те, що маємо на увазі.