В Україні планують підвищити зарплати науковцям: коли і наскільки

Зарплата наукових робітників в Україні зросте до 50%. Підвищення має відбутися у 2027 році.

Міністерство освіти та науки України вже закладає у держбюджет збільшення виплат для науковців. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов в інтерв'ю ZN.UA.

Наскільки зростуть зарплати науковців

Посадовець зазначив: зрозуміло, що треба підвищити зарплати наукових співробітників.

Є низка інших ідей на наступний рік, якими сподіваюся поділитися згодом,

– пообіцяв він.

Курбатов також уточнив, що незабаром має запрацювати Національна система дослідників. За його словами, майже три тисячі найкращих науковців зможуть отримувати щомісяця стипендії у розмірі десяти тисяч гривень.

Скажімо відверто: українська економіка зараз не потягне зарплат європейського рівня не лише для науковців, а й для інших фахівців: учителів, лікарів, вихователів, працівників ДСНС – вони не менш важливі для країни… Але ми шукаємо можливості,

– заявив заступник очільника МОН.

І додав, що з цього року за результатами атестації українські дослідники отримують додаткові надбавки до зарплати. Ці надбавки можуть сягати восьми тисяч гривень.

Уряд України вже схвалив порядок функціонування Національної системи дослідників. Йдеться про державну електронну платформу, яка автоматично збиратиме інформацію про наукові досягнення українських дослідників та на основі цього формуватиме їхній рейтинг. Науковці, які потраплять до топу цього рейтингу, отримають державні стипендії.