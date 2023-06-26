Завдання на НМТ багаторазові: в УЦОЯО відповіли, чи використають тести наступного року

Формування завдань на НМТ – дуже тривалий та працезатратний процес. Відповідно, повторювати його щороку навряд чи будуть.

У розробку завдань на НМТ вкладалося багато сил та ресурсів. Завдяки цьому вони стали цінним матеріалом, який можна використовувати і в наступних циклах іспиту.

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Тести на НМТ – не одноразові

Як повідомили в УЦОЯО, тести на НМТ – це цілісні інструменти оцінювання учнів, які дозволяють рейтингувати випускників. Відповідно, оприлюднювати завдань не планують, адже тести будуть використовувати повторно.

Усі завдання, які розробляє Український центр, мають тривалий цикл підготовки – розроблення, кількаразове експертування, апробування, доопрацювання, а тому є цінним ресурсом, який може бути використаний багаторазово відповідно до визначених цілей діяльності центру,

– заявили в установі.

Також повідомляється, що конфіденційність завдань при комп'ютерному оцінюванні – звичайна практика. Це дає змогу накопичувати базу тестових завдань, які можна використовувати у майбутньому.