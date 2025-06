Женщина подала в суд на спортзал, потому что бежала по дорожке на каблуках: кого поддержал суд

В китайском городе Инань произошел курьезный случай. Женщина бежала по беговой дорожке на высоких каблуках и упала с нее через несколько секунд.

Из-за этого женщина получила травмы и решила подать в суд на спортзал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Need To Know.

Этот курьезный инцидент произошел еще в марте 2024 года. Местная жительница, по имени Лю На решила попробовать пробежку на беговой дорожке в обуви на каблуках. Однако уже через несколько секунд она потеряла равновесие и упала. Это зафиксировала камера видеонаблюдения.

Женщине сразу же вызвали скорую. Врачи констатировали травму связки и перелом, после чего пострадавшая провела 14 дней под наблюдением специалистов. После этого женщина решила подать иск в суд. Служители Фемиды более года пытались разобраться, кто же на самом деле виноват в инциденте.

Женщина подала в суд на спортзал, потому что бежала по дорожке на каблуках: смотрите видео

Какое решение принял суд

В решении суда говорится, что в данном инциденте:

80% вины за ситуацию лежит на самой пострадавшей,

а 20% – спортзала.

В соответствии с этим, судьи назначили штраф спортзалу в размере 1710 юаней (5130 гривен).

Стоит объяснить! Посетительница спортзала не смогла получить значительные отплаты от страховой за несчастный случай. Поскольку решении суда четко указано, что именно Лю На является виновницей инцидента, то она не смогла получить 170 тысяч юаней (510 тысяч гривен).

