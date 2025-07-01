"Я пьян в г**но": в России капитан катера ночью по рации просил помощи

В Приморском крае России произошел курьезный морской инцидент –пьяный капитан катера ночью вышел в море и решил по рации искать трезвого штурмана, чтобы вернуться к берегу.

Происшествие произошло недалеко от Владивостока. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Что произошло на катере?

Мужчина, который находился за рулем частного судна в состоянии сильного алкогольного опьянения, неожиданно понял, что не способен безопасно управлять катером. Поэтому вместо дальнейшего путешествия решил позвать на помощь.

Посмотрите за мной, пожалуйста. Я не шучу, я пьян в г**но,

– честно заявил он в радиоэфире.

В России капитан катера ночью по рации просил помощи: смотрите видео

Его обращение зафиксировали с другого судна. На записи слышно, как экипаж с соседнего катера не сдержал смеха из-за такой откровенности и нелепой ситуации. Автор видео отметил, что никогда раньше не сталкивался с подобным.

Несмотря на абсурдность инцидента, ситуация могла иметь серьезные последствия: нетрезвый водитель на воде – такая же угроза, как и на дороге. Вмешались ли в ситуацию береговая охрана или полиция – пока неизвестно.

Тем временем на улицах Одессы заметили Человека-Паука. Мужчина в костюме супергероя карабкался в окно многоэтажки с букетом.