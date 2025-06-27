Американка відкрила капсулу часу через 25 років і знайшла малюнок, що передбачив її майбутнє

Мешканка американського штату Міссурі Керрі Грігері вирішила незвично відсвяткувати своє 33-річчя. Вона відкрила капсулу часу, яку закопала ще у другому класі.

Всередині капсули були предмети з її дитинства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт у тіктоці з ніком @carriegrigery.

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Що було всередині

Жінка зізналася, що забула, що саме було всередині коробки. Серед інших речей особливо виділявся малюнок, що несподівано став пророчим – на ньому маленька Керрі тримала немовля на руках. Зараз вона – мама двох дітей.

Побачивши цей малюнок із немовлям, я була вражена. У дитинстві я не думала про материнство, а в коледжі взагалі боялася вагітності,

– зізналася вона.

Зараз Керрі виховує двох дітей – восьмирічного сина та шестирічну доньку. Вони з цікавістю розглядали мамині дитячі записи, фотографії та листи. Серед усіх речей її найбільше зворушив лист від учительки, написаний понад 20 років тому.

"Я не спілкувалася з міс Тейлор із 2000 року, і не можу знайти її в соцмережах. Але мені дуже хочеться, щоб вона знала – я зберегла капсулу, і це має для мене величезне значення", – наголосила жінка.

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Про емоційне відкриття жінка розповіла у відео у тіктоці. Воно швидко стало вірусним і набрало понад 1,2 мільйона переглядів. Користувачі захоплювалися щирістю жінки, ностальгією та теплими спогадами про дитинство.

Раніше ми писали про жінку із Шотландії, яка надіслала повідомлення в пляшці у 1994 році, коли їй було 12 років, і отримала відповідь через 31 рік від німецької волонтерки, яка знайшла його в Норвегії.