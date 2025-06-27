Внутри капсулы были предметы из ее детства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в тиктоке с ником @carriegrigery.

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Что было внутри

Женщина призналась, что забыла, что именно было внутри коробки. Среди других вещей особенно выделялся рисунок, неожиданно ставший пророческим – на нем маленькая Керри держала младенца на руках. Сейчас она – мама двоих детей.

Увидев этот рисунок с младенцем, я была поражена. В детстве я не думала о материнстве, а в колледже вообще боялась беременности,

– призналась она.

Сейчас Керри воспитывает двоих детей – восьмилетнего сына и шестилетнюю дочь. Они с интересом рассматривали мамины детские записи, фотографии и письма. Среди всех вещей ее больше всего тронуло письмо от учительницы, написанное более 20 лет назад.

"Я не общалась с мисс Тейлор с 2000 года, и не могу найти ее в соцсетях. Но мне очень хочется, чтобы она знала – я сохранила капсулу, и это имеет для меня огромное значение", – подчеркнула женщина.

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Об эмоциональном открытии женщина рассказала в видео в тиктоке. Оно быстро стало вирусным и набрало более 1,2 миллиона просмотров. Пользователи восхищались искренностью женщины, ностальгией и теплыми воспоминаниями о детстве.

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