Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Как известно, Алайна отправила в море послание в 1994 году, когда ей было 12 лет. 31 год спустя послание нашла немецкий волонтер Пиа Бродтманн во время уборки на пляже в Норвегии.
Что было в письме
В письме девушка указала информацию о себе и попросила прислать ей ответ, если кто-то его найдет
Уважаемый тот, кто нашел это. Меня зовут Алайна Стивен, мне 12 лет. Я родом из Портноки и работаю над проектом о воде, поэтому решила отправить сообщение в бутылке. Муж моей учительницы взял и бросил его посреди океана,
– говорилось в письме.
И вот, через 31 год, Алайна получила открытку от Пии Бродтманн.
"Меня зовут Пиа, и я из Германии. Сегодня я нашла ваше сообщение на крошечном острове вблизи Веги в Норвегии", – написала женщина.
Шотландка отправила письмо в рамках школьного проекта / Фото ВВС
Реакция женщины
Алайна, которой сейчас уже 42 года, была ошеломлена, обнаружив послание. Также она сообщила, что они поддерживают связь с Пией и надеется, что так будет и в дальнейшем.
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