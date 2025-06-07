Сундук пролежал там почти 80 лет – еще со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Need To Know.
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Что было в сундуке
Внутри сундука были уникальные документы, в частности:
- дневники,
- приказы и отчеты о ситуации с последних дней войны.
Находка была сделана почти ровно через 80 лет после окончания войны и подтверждает древнюю легенду,
– сообщил Лукаш Михлмайр, мэр Хаага.
Эти документы подтвердили военную легенду о генерале Паттоне.
Что об этом известно
- Речь идет об истории, что десятилетиями передавалась как военная легенда о генерале Джордже Паттоне. Теперь она получила документальное подтверждение.
- По словам историка, в конце войны около 10 тысяч венгерских солдат оказались в крайне опасном положении. Они рисковали попасть в советский плен, что, учитывая политическую ситуацию, могло означать длительное заключение или ссылку в Сибирь.
- Однако судьба венгерских военных сложилась иначе благодаря неожиданному дипломатическому решению. Как сообщает мэр Эрнстгофена, городка в Австрии, где и происходили события, настоящий прорыв стал возможным благодаря личной дружбе между венгерским полковником Маланотти и генералом Паттоном. Именно благодаря этим отношениям венгерские войска получили разрешение сдаться американцам, а не советским силам
Историк нашел документы / Фото Need to Know
Теперь уникальные документы будут отреставрированы, оцифрованы и переданы в архив для сохранения исторического наследия.