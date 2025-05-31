Это – одна из пяти картин, украденных из канадской галереи в Эдмонтоне в 2021 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Miami Herald.

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Где и как нашли картину

Мужчина, который нашел картину на свалке, забрал ее домой, где она лежала просто в шкафу в течение четырех лет. Речь идет о полотне "Акварель и чернила на бумаге" или "Без названия" авторства Жана-Поля Риопеля – одного из самых известных художников Канады XX века.

Когда мужчина решил таки продать картину, организация Art Recovery International идентифицировала произведение и сообщила о его подлинности. Мужчина добровольно согласился передать работу страховой компании. По оценкам специалистов, в 2022 году ее стоимость составляла от 50 до почти 58 тысяч долларов.



Как выглядит картина / Фото Art Recovery International

Интересно! Только за три дня до этого случая удалось найти еще одно похищенное произведение - "Buste de femme" Альфреда Пеллана, пропавшее еще в 1993 году. После 32 лет его обнаружили в одном из канадских аукционных домов благодаря базе данных Интерпола.

Добавим, что если застрахованные владельцы не хотят возвращать себе найденные произведения, страховые компании могут продать их. В обоих случаях владельцы решили не забирать картины обратно, сославшись на удовлетворенность страховыми выплатами.

Ранее ирландские исследователи нашли британский корабль Recovery, затонувший в 1787 году с ценным грузом у побережья Вексфорда.