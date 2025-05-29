Находку обнаружили у побережья графства Уэксфорд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.
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Что известно о судне
Корабль Recovery направлялся из Лондона в Дублин, но бесследно исчез у побережья Уэксфорда вместе с экипажем из шести человек, в частности капитаном и его детьми.
Судно перевозило коллекцию скульптур и бронзовых изделий графа Чарлемонта и сокровища самого богатого банкира Ирландии. Судно лежало на дне, пока его однажды не нашла команда исследователей.
Гидролокатор зафиксировал необычный объект на морском дне. Сначала я подумал, что это торпеда, но когда мы спустились, оказалось, что это 6-метровый штурвал, покрытый медными листами. Именно благодаря этому и идентифицировало корабль,
– сказал глава поисковой команды Эдмонд О'Бирн.
Исследователи нашли британский корабль / Фото Brian and Kevin Martin
Интересно знать! Recovery – один из 200 судов британского торгового флота, имевших медное покрытие корпуса. Кроме того, это единственный корабль, затонувший в этой местности.
Специалисты отмечают, что груз может быть в отличном состоянии.
Поскольку произведения искусства транспортировали на большое расстояние, их упаковывали очень тщательно. Есть шанс, что что-то сохранилось,
– сказал О'Бирн.
Ранее рыбак случайно нашел затонувший буксирный корабль JC Ames, построенный в 1881 году, в водах озера Мичиган.