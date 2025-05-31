Це – одна з п'яти картин, вкрадених із канадської галереї в Едмонтоні 2021 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Miami Herald.

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Де і як знайшли картину

Чоловік, який знайшов картину на смітнику, забрав її додому, де вона лежала просто у шафі протягом чотирьох років. Мовиться про полотно "Акварель і чорнило на папері" або "Без назви" авторства Жана-Поля Ріопеля – одного з найвідоміших художників Канади XX століття.

Коли чоловік вирішив таки продати картину, організація Art Recovery International ідентифікувала твір і повідомила про його справжність. Чоловік добровільно погодився передати роботу страховій компанії. За оцінками фахівців, у 2022 році її вартість становила від 50 до майже 58 тисяч доларів.



Який вигляд має картина / Фото Art Recovery International

Цікаво! Лише за три дні до цього випадку вдалося знайти ще один викрадений витвір — "Buste de femme" Альфреда Пеллана, зниклий ще у 1993 році. Після 32 років його виявили в одному з канадських аукціонних домів завдяки базі даних Інтерполу.

Додамо, що якщо застраховані власники не хочуть повертати собі знайдені твори, страхові компанії можуть продати їх. В обох випадках власники вирішили не забирати картини назад, пославшись на задоволеність страховими виплатами.

Раніше ірландські дослідники знайшли британський корабель Recovery, що затонув у 1787 році з цінним вантажем біля узбережжя Вексфорда.