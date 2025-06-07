Скриня пролежала там майже 80 років – ще з часів Другої світової війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Need To Know.
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Що було у скрині
Всередині скрині були унікальні документи, зокрема:
- щоденники,
- накази та звіти про ситуацію з останніх днів війни.
Знахідка була зроблена майже рівно через 80 років після закінчення війни й підтверджує давню легенду,
– повідомив Лукаш Míхлмайр, мер Хаага.
Ці документи підтвердили військову легенду про генерала Паттона.
Що про це відомо
- Мовиться про історію, що десятиліттями передавалася як військова легенда про генерала Джорджа Паттона. Тепер вона отримала документальне підтвердження.
- За словами історика, наприкінці війни близько 10 тисяч угорських солдатів опинилися у вкрай небезпечному становищі. Вони ризикували потрапити в радянський полон, що, з огляду на політичну ситуацію, могло означати тривале ув’язнення або заслання до Сибіру.
- Однак доля угорських військових склалася інакше завдяки несподіваному дипломатичному рішенню. Як повідомляє мер Ернстгофена, містечка в Австрії, де й відбувалися події, справжній прорив став можливим завдяки особистій дружбі між угорським полковником Маланотті та генералом Паттоном. Саме завдяки цим стосункам угорські війська отримали дозвіл здатися американцям, а не радянським силам
Історик знайшов документи / Фото Need to Know
Тепер унікальні документи будуть відреставровані, оцифровані та передані до архіву для збереження історичної спадщини.