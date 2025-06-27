Этой историей поделился пользователь с ником dmatson724 на форуме Reddit, передает 24 Канал.

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Что известно о фантастической находке

Мужчина рассказал, что его отец, пенсионер, просто хотел немного подзаработать, сдавая металлолом. Но во время разбора старой печки дверца случайно открылась, и оттуда посыпались банки, набитые купюрами. Банкноты были перевязаны резинками, некоторые датированы еще 2008 годом.

Несмотря на соблазн, мужчина не стал присваивать находку. Он выяснил, кому принадлежит печь, и вернул деньги владельцу, получив небольшое вознаграждение. Автор поста подчеркнул, что для отца вариант "оставить себе" даже не рассматривался – это был вопрос совести.

Это были бы деньги, которые изменили бы его жизнь. Но они не его,

– написал сын героя истории.



Мужчина нашел 40 000 долларов / Фото Reddit

История мгновенно стала вирусной: пост собрал более 116 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев. Мнения комментаторов разделились: кто-то восхищался честностью пенсионера, другие сомневались, действительно ли деньги вернулись в "правильные руки".

Ранее мы писали о семейной паре, которая обнаружила позолоченные наручные часы под сиденьем раритетного автомобиля. Это могут быть часы Rolex. Они могут стоить целое состояние.