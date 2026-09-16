Бывший президент Косово Хашим Тачи приговорен к 25 годам лишения свободы за военные преступления

Бывший президент Косово Хашим Тачи был приговорен к 25 годам лишения свободы за военные преступления, совершенные во время войны 1998 – 1999 годов. Такое решение огласил специальный суд в Гааге, что окажет значительное влияние на политическую ситуацию в балканском регионе.

Подробнее об этом сообщает издание Bloomberg.

Какие подробности?

Коллегия судей специального суда под эгидой Европейского Союза признала бывшего политического лидера Освободительной армии Косово виновным в незаконном удержании, жестоком обращении, пытках и убийствах.

В то же время суд оправдал 58-летнего политика по шести другим эпизодам, касавшимся преступлений против человечности.

Вместе с Тачи приговоры получили и другие бывшие командиры повстанцев. В частности, Якуп Крашничи был приговорен к 25 годам лишения свободы, Кадри Весели получил 18 лет тюремного заключения, а Реджеп Селими – 13 лет.

Решение суда и реакция в Приштине

В столице Косово решение вызвало волну возмущения среди местных жителей. После оглашения вердикта председательствующим судьей Чарльзом Смитом на улицах Приштины собрались толпы людей, выкрикивавшие лозунги протеста.

Министр иностранных дел Косово Глаук Конюфца назвал вынесенный приговор полностью несправедливым.

Это действительно печальное, несправедливое и незаслуженное решение в отношении четырех лидеров Освободительной армии Косово,

– заявил Глаук Конюфца.

Судьи подчеркнули, что вынесенный вердикт устанавливает личную уголовную ответственность Тачи и его соратников, а не возлагает вину на всю Освободительную армию Косово.

Сам орган по расследованию преступлений военного времени парламент страны создал еще в 2015 году под международным давлением.

Политические последствия для региона

Хашим Тачи возглавлял политическое крыло повстанцев во время вооруженного конфликта с Сербией в 1998–1999 годах.

После вмешательства сил НАТО и вывода сербских войск он занимал пост премьер-министра, провозгласил независимость Косово в 2008 году, а в 2016 году был избран президентом.

Приговор бывшему главе государства имеет высокое символическое значение для страны, где бывшие полевые командиры долгое время играли ключевую роль в политике.

Кроме того, судебный приговор окончательно положит конец дискуссиям о возможном возвращении Тачи в большую политику для борьбы с действующим премьер-министром Альбином Курти.

Отметим, что бывший президент находится под стражей в Гааге с ноября 2020 года и имеет право обжаловать вынесенное решение в апелляционном порядке.