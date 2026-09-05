Отмена помощи Украине: кандидаты в президенты Франции устроили публичную перепалку

Кандидаты в президенты Франции Марин Ле Пен и Эдуар Филипп вступили в острую полемику из-за обещания ультраправых прекратить поддержку Украины. Филипп обвинил оппонентку в том, что она подыгрывает Кремлю, тогда как Ле Пен призвала к мирным переговорам и напомнила о прошлых контактах Парижа с Москвой.

Соответствующие заявления политиков публиковались в социальной сети X.

Что известно о споре политиков?

Поводом для дискуссии стали слова вице-президента Национального объединения Луи Алио. В эфире телеканала BFMTV он подтвердил намерение ультраправых прекратить финансовую и военную поддержку Киева в случае прихода к власти.

Алио заявил, что французская система здравоохранения, образование и вся экономика находятся на грани истощения, поэтому финансирование оружия вызывает возмущение среди налогоплательщиков.

Кандидат в президенты от правоцентристской партии Horizons Эдуар Филипп, который считается одним из главных соперников Ле Пен во втором туре, резко осудил позицию ультраправых.

Перекрыть кран Украине – это служить России... Ослабление Украины, к которому стремится Марин Ле Пен, – это угроза безопасности Европы и Франции. Я сделаю все, чтобы этому не допустить,

– подчеркнул Филипп.

Марин Ле Пен ответила своему оппоненту критикой его результатов на посту премьер-министра, назвав его международные и экономические достижения жалкими. Она утверждает, что с самого начала полномасштабного вторжения призывала созвать международную конференцию для дипломатического урегулирования войны.

Кроме того, лидер "Национального объединения" обвинила Филиппа в применении двойных стандартов, напомнив о встречах с Владимиром Путиным в Версале и Брегансоне во время его премьерства при Эммануэле Макроне.

В ответ Филипп подчеркнул, что после начала российского вторжения грань между агрессором и демократией стала очевидной, а попытки приравнять их являются преступной слабостью. Он напомнил, что Ле Пен последовательно выступала против санкций и поставок вооружения Украине.

Вы можете переписать свои речи о России, но никому не удастся забыть о ваших связях с Россией,

– подчеркнул политик.

Напомним, президентские выборы во Франции пройдут в два тура весной 2027 года, а Марин Ле Пен пока остается лидером социологических опросов. Как ранее сообщалось на нашем сайте, в августе бывший премьер-министр Габриэль Атталь подал жалобу в связи с предполагаемой российской дезинформационной кампанией в преддверии предстоящих выборов.