Меган Моббс, дочь Кита Келлога, предостерегла Трампа перед его переговорами с Путиным. Она сравнила президента США с историческими фигурами Великобритании.

На кого из исторических деятелей похож Трамп?

Дочь Келлога подчеркнула: пока не понятно, к кому больше склонится Трамп. Но ясно, что президенту США придется определяться со своей позицией.

Становится все более очевидным, что президент Трамп стоит на распутье между Черчиллем и Чемберленом. Нельзя обменивать суверенитет другой страны на иллюзию стабильности. Его выбор решит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность Соединенных Штатов и всего свободного мира,

– написала она.

Таким образом Моббс напомнила о событиях 1938 года, когда, в соответствии с Мюнхенским соглашением, разделили Чехословакию. Третьему Рейху отдали Судеты – вместе с оружием и укреплениями. Также Чехословакия должна была удовлетворить территориальные претензии Польской республики и Королевства Венгрия.

Со стороны демократических государств соглашение подписали Франция и Великобритания. Тогда многие считали, что это разумный шаг, ведь Гитлер успокоится и не будет претендовать на другие земли, а Европа избежит большой войны. Именно тогда появился термин "умиротворение агрессора". Более того, Гитлер заявил, что это его последняя территориальная претензия в Северной Европе.

Кто такие Чемберлен и Черчилль, о которых написала дочь Келлога?

Европейские политики даже праздновали подписание Мюнхенского соглашения, но не Черчилль. Он остро критиковал тогдашнего премьера Невилла Чемберлена, который поставил свою подпись от Великобритании. Хотя тогда Черчилля не понимали, он оказался прав: Гитлер использовал фортификации в Чехословакии, чтобы напасть на Польшу и Францию. Разрешение Парижа "откусить" кусок другой суверенной страны не спасло французов от оккупации.

Возвращаясь из Мюнхена, Чемберлен заявил, что привез мир. Ответ Черчилля стал крылатым: "Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну".

Позже Черчилль вошел в историю как человек, который помог Британии выиграть войну. А слова из его речи "Мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на аэродромах, мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем сражаться в горах. Мы никогда не сдадимся" очень созвучны с нашим настоящим.