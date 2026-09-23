Макрон призвал защитить украинцев и мир, который не хочет жить по "закону джунглей"
Во вторник, 22 сентября, президент Франции выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Он призвал ООН придерживаться своих основополагающих идеалов и защитить цивилизованный мир.
Кроме того, он подчеркнул важность поддержки Украины. Об этом политик заявил в своей речи, сообщает The New York Times.
Что сказал Макрон об угрозе миру?
Президент Франции во время выступления на Генеральной Ассамблее призвал Организацию Объединенных Наций выступать в качестве защиты от тех, кто хочет создать мир, где будет царить "закон джунглей".
Вопрос, стоящий перед нами, проще говоря, заключается в том, хотим ли мы жить в таком естественном состоянии, фактически возвращаясь к "законам джунглей", или в цивилизованном международном сообществе,
– подчеркнул Макрон.
Он подчеркнул, что необходимо восстановить жизнедеятельность организации. В ходе своего выступления президент Франции призвал ООН придерживаться своих основополагающих идеалов, в частности принципа многосторонности.
В то же время политик не уточнил, какие именно страны ответственны за распространение "закона джунглей" в мире.
Что президент Франции сказал об Украине?
Эммануэль Макрон подчеркнул, что нужно приложить все усилия, чтобы переговоры между Киевом и Москвой начались как можно скорее. Он также отметил необходимость защищать украинцев в преддверии зимы.
Мы должны защищать их на энергетическом фронте. Мы должны предоставить им больше перехватчиков. Мы должны защитить гражданское население, и именно поэтому хотим выразить нашу поддержку,
– заявил Макрон.
Президент Франции предложил ввести двойной мораторий – на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре, а также на удары по кораблям в Черном море, чтобы возобновить поставки зерна.
Отметим, что это последнее выступление политика на Генеральной Ассамблее ООН. В следующем году он покинет свой пост после 10 лет пребывания у власти.
На днях Макрон сообщил, что Франция подписала контракт на поставку Украине новых радаров и средств ПВО для защиты энергетической инфраструктуры от российских ударов. Это решение должно помочь избежать масштабных отключений света и тепла зимой.