Макрон призвал защитить украинцев и мир, который не хочет жить по "закону джунглей"

Во вторник, 22 сентября, президент Франции выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Он призвал ООН придерживаться своих основополагающих идеалов и защитить цивилизованный мир.

Кроме того, он подчеркнул важность поддержки Украины. Об этом политик заявил в своей речи, сообщает The New York Times.

Что сказал Макрон об угрозе миру?

Президент Франции во время выступления на Генеральной Ассамблее призвал Организацию Объединенных Наций выступать в качестве защиты от тех, кто хочет создать мир, где будет царить "закон джунглей".

Вопрос, стоящий перед нами, проще говоря, заключается в том, хотим ли мы жить в таком естественном состоянии, фактически возвращаясь к "законам джунглей", или в цивилизованном международном сообществе,

– подчеркнул Макрон.

Он подчеркнул, что необходимо восстановить жизнедеятельность организации. В ходе своего выступления президент Франции призвал ООН придерживаться своих основополагающих идеалов, в частности принципа многосторонности.

В то же время политик не уточнил, какие именно страны ответственны за распространение "закона джунглей" в мире.

Что президент Франции сказал об Украине?

Эммануэль Макрон подчеркнул, что нужно приложить все усилия, чтобы переговоры между Киевом и Москвой начались как можно скорее. Он также отметил необходимость защищать украинцев в преддверии зимы.

Мы должны защищать их на энергетическом фронте. Мы должны предоставить им больше перехватчиков. Мы должны защитить гражданское население, и именно поэтому хотим выразить нашу поддержку,

– заявил Макрон.

Президент Франции предложил ввести двойной мораторий – на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре, а также на удары по кораблям в Черном море, чтобы возобновить поставки зерна.

Отметим, что это последнее выступление политика на Генеральной Ассамблее ООН. В следующем году он покинет свой пост после 10 лет пребывания у власти.

На днях Макрон сообщил, что Франция подписала контракт на поставку Украине новых радаров и средств ПВО для защиты энергетической инфраструктуры от российских ударов. Это решение должно помочь избежать масштабных отключений света и тепла зимой.