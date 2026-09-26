Иран предложил США открыть Ормузский пролив в течение 7 дней, однако Трамп отклонил этот план

Иран передал США через Катар семидневный план, предусматривающий открытие Ормузского пролива и возобновление переговоров. В случае выполнения Вашингтоном необходимых условий нормальное судоходство через пролив может возобновиться уже на седьмой день.

Водночас The Wall Street Journal повідомив, що Дональд Трамп відкинув пропозицію.

Що пропонував Іран США?

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран передав Вашингтону через катарських посередників чіткий план дій.

Іран передав США через Катар чіткий семиденний план. І якщо вказані в ньому умови будуть виконані, протока буде знову відкрита, і нормальне судноплавство відновиться за сім днів. Вибір за Сполученими Штатами,

– сказав він.

Відлік семи днів має розпочатися після схвалення Вашингтоном запропонованого плану. Необхідні від США кроки можна виконати протягом чотирьох – п'яти днів, на шостий день протоку відкриють, а на сьомий мають стартувати переговори щодо фінальної угоди.

Тегеран пов'язує запропонований план із меморандумом про взаєморозуміння, який США та Іран уклали в червні. Новий план передбачає припинення бойових дій, послаблення американського тиску та відновлення роботи Ормузької протоки, яка є одним із ключових маршрутів світових поставок нафти й газу.

Водночас Дональд Трамп відкинув запропоноване Іраном семиденне припинення вогню. Президент також сказав радникам, що очікує відновлення бомбардувань Ірану після листопадових проміжних виборів у США.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не шкодує про рішення завдати ударів по іранських об'єктах у лютому. Він зазначив, що в разі необхідності ухвалив би таке саме рішення повторно.

Американська військова операція мала на меті позбавити Іран можливості створити ядерну зброю. Тому вважає безпосереднє втручання США необхідним для недопущення появи в Тегерана ядерного арсеналу. Він наголосив, що не схильний шкодувати про рішення, ухвалені під час конфлікту, якщо вважає їх необхідними для досягнення поставленої мети.