Все зависит от Украины: дипломат объяснил, почему вновь актуализировалась тема энергетического перемирия

На фоне обсуждений новых инициатив по деэскалации на зимний период тема энергетического перемирия вновь оказалась в центре внимания. В мире активно обсуждают, смогут ли стороны приостановить взаимные удары по критической инфраструктуре до наступления холодов. Однако ключевые рычаги влияния на ситуацию и дальнейший ход событий находятся именно в руках Киева.

Дипломат и историк Роман Безсмертный рассказал 24 Каналу, что разговоры о прекращении атак на энергообъекты возникли далеко не случайно и представляют собой спланированную информационную подготовку. По его словам, дальнейшее развитие событий будет полностью зависеть от решений украинского военно-политического командования.

Почему Россия боится украинских ударов зимой?

Он отметил, что при сохранении нынешней тактики и активности Вооруженных Сил Украины российская инфраструктура окажется под угрозой масштабного коллапса.

С объективной точки зрения, при сохранении методики действий, которые сегодня предпринимают Вооруженные Силы Украины, Москва зиму 2026–2027 годов не переживет ни в сфере электроэнергетики, ни в сфере теплоэнергетики,

– подчеркнул Роман Безсмертный.

Однако ситуация, складывающаяся сейчас, зависит от Киева. Потому что, по его мнению, главным является ответ Украины – к чему она будет готова, какими будут тактические и стратегические задачи военно-политического командования.

Почему тема энергетического перемирия снова на повестке дня: смотрите видео

Дипломат пояснил, что энергетические системы Украины и России существенно отличаются по своей архитектуре. Украинская сеть децентрализована и гибка, тогда как российская имеет четко выраженный линейный характер.

Украинская энергетическая система во всех своих составляющих является децентрализованной. Она настолько сегментирована, что порой кажется, будто в Украине каждая семья – это отдельный энергокомплекс. В то же время энергетическая система России имеет линейный характер. Нанесение ударов по отдельным узлам этой линейной системы выводит из строя четыре–пять регионов,

– отметил дипломат.

По словам эксперта, попытки продвинуть тему энергетического перемирия также выгодны для американских политиков в преддверии выборов в США. Это позволяет сохранить лицо и создать видимость дипломатического успеха.

Он добавил, что результаты заседаний в формате "Рамштайн" свидетельствуют о наличии возможностей для реализации успешной тактики Украины. Теперь все зависит от того, насколько партнеры способны выполнить достигнутые договоренности.

Напомним, ранее американские спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев для консультаций по поводу возможных мирных инициатив. В СМИ отмечали, что ключевым результатом переговоров может стать временная приостановка взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.