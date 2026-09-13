Неизвестный фронт: Украина также ведет войну с Россией на совершенно другом континенте, – CNN

Украина выводит борьбу с Россией за пределы своей территории. Ее военные и специалисты по дронам работают в Мали, Ливии и других странах.

Там они противостоят российским войскам или обучают местных жителей бороться с общим врагом, пишет CNN.

Как Украина воюет с Россией за пределами своей территории?

В частности, около 15 украинских специалистов находятся на севере Мали. Там они помогают туарегским повстанцам, которые воюют против российских военных из так называемого "Африканского корпуса".

Украинцы обучают местных бойцов работе с дронами, помогают планировать операции и дистанционно координируют полеты беспилотников.

Украинские военные также помогали повстанцам во время боев за стратегически важный город Кидаль. Туареги вместе с боевиками, связанными с "Аль-Каидой", провели атаку на российские силы и заставили их отступить.

Тогда министерство обороны России обвинило Киев в причастности к этой атаке. В ведомстве заявили, что "украинские и европейские наемники-инструкторы" обучали повстанцев перед наступлением.

Украина работает и в Ливии. Там наши операторы морских дронов используют военную базу в Мисурате для операций против российского "теневого" флота. Речь идет о нефтяных танкерах, с помощью которых Россия обходит санкции и продолжает финансировать войну против Украины.

Помимо Африки, в начале этого года украинские военные специалисты работали как минимум в пяти странах Ближнего Востока. Они обучали местные подразделения уничтожать иранские дроны "Шахед", которые Россия массово применяет против Украины.

Украинская разведка объясняет такие операции стремлением оказать давление на Россию там, где она усиливает свое влияние. Также это позволяет проверять боевой опыт, в частности в использовании дронов, в различных условиях.

Таким образом, борьба Украины с Россией выходит далеко за пределы территорий обеих стран.