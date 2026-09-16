Канада может стать первым ассоциированным членом ЕС, – фон дер Ляйен

Европейский Союз готов запустить новый формат отношений с Канадой. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет открыть для Канады путь к статусу первого ассоциированного члена ЕС.

Об этом она заявила 16 сентября во время ежегодного обращения "О положении Союза" в Европейском парламенте в Страсбурге.

Каким будет сотрудничество ЕС и Канады?

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС и Канада придерживаются схожих взглядов на ключевые глобальные вопросы и совместно работают в ряде важных сфер.

Мы смотрим на мир одинаковыми глазами: от искусственного интеллекта до изменения климата, от Арктики до геополитики. И мы стояли плечом к плечу: в Украине, в сфере обороны, в вопросах сырья и в цепочках поставок. Но прежде всего... Европа и Канада верят в демократию,

– сказала она.

По словам президента Еврокомиссии, Европе необходимо переосмыслить свои международные партнерства. Именно в этом контексте она предложила канадскому премьеру Марку Карни работать над новым статусом для Канады.

Я сказала, что мы должны срочно переосмыслить наши партнерства. Поэтому я хотела бы работать с вами над тем, чтобы открыть двери для Канады, чтобы она стала первым ассоциированным членом ЕС,

– заявила фон дер Ляйен.

В то же время важно, что статус ассоциированного члена в настоящее время не предусмотрен договорами Европейского Союза. Поэтому предложение фон дер Ляйен означает потенциальное создание нового формата сотрудничества, а не вступление Канады в ЕС в качестве полноправного члена.

Фон дер Ляйен отметила, что потенциальное партнерство будет охватывать ряд стратегических направлений. В частности, речь идет о производстве, искусственном интеллекте, критически важных полезных ископаемых и энергетике.

Мы будем работать над интеллектуальным производством. Мы создадим технологический альянс. Мы интегрируем оборонно-промышленные базы. Мы сделаем Арктику флагманским совместным проектом,

– сказала президент Еврокомиссии.

При этом фон дер Ляйен отдельно подчеркнула, что новое партнерство не направлено против какой-либо другой страны.

Что говорит Канада?

Премьер-министр Канады Марк Карни присутствовал в Европарламенте во время выступления фон дер Ляйен. Ранее он заявлял, что Оттава стремится создать с ЕС "уникальный альянс", однако не ставит целью вступление в Евросоюз. Карни прибыл в Европу по приглашению фон дер Ляйен и должен выступить в Европарламенте 17 сентября.

Предложение Еврокомиссии прозвучало на фоне ухудшения канадско-американских отношений. Европейская поездка Карни состоялась после провала торговых переговоров между Канадой и США и последующего введения сторонами ряда тарифных мер.

В то же время Reuters отмечает, что заявление фон дер Ляйен является заметным изменением подхода ЕС к возможным более гибким формам отношений со странами, не являющимися членами блока. Ранее страны ЕС сдержанно реагировали на предложение Германии о возможном ассоциированном членстве Украины как промежуточном этапе на пути к полному вступлению.