К этому причастен Трамп: в "утечке" документа МИД Бельгии назвал США ненадежным союзником

Министерство иностранных дел Бельгии разослало дипломатам внутреннюю стратегию, в которой заявило о потере Соединенными Штатами статуса надежного союзника при президенте Дональде Трампе. В связи с этим ведомство призвало к коренному пересмотру отношений между Евросоюзом и Вашингтоном и к увеличению закупок европейского оружия.

Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на документ, с которым ознакомились журналисты, аналитическая записка была подготовлена подразделением дипломатического ведомства по делам Америки и Карибского бассейна в конце октября 2025 года. Документ был составлен примерно через восемь месяцев после того, как правительство Бельгии возглавил премьер-министр Барт Де Вевер.

Каковы подробности?

Главной целью аналитической записки стала разработка тактики взаимодействия с Вашингтоном для защиты собственного суверенитета и экономики без демонстрации открытой враждебности. Бельгийские дипломаты констатируют, что нынешний курс Белого дома ставит под угрозу ряд ключевых интересов брюссельской администрации и Евросоюза в целом.

Теперь очевидно, что американский партнер больше не является тем союзником, каким он был в прошлом,

– отмечается в "слитом" рабочем материале.

Альтернативная дипломатия и обход Белого дома

Для минимизации рисков МИД Бельгии предлагает сместить фокус внешней политики с федерального правительства США на региональных лидеров.

Ведомство рекомендует расширять контакты с губернаторами как Республиканской, так и Демократической партий, а также с мэриями ключевых американских мегаполисов.

Отдельным пунктом в стратегии выделена активизация работы с Конгрессом и представителями оппозиции. Бельгийским дипломатам поручено искать и налаживать связи с новыми поколениями двухпартийных элит, которые будут формировать политический ландшафт Соединенных Штатов в будущем.

Параллельно в документе подчеркивается острая необходимость диверсификации партнерств в сфере безопасности. Несмотря на то, что команда Дональда Трампа положительно воспринимает усилия по закупке американского оружия, брюссельским чиновникам советуют переориентировать оборонные контракты в пользу европейских производителей военной техники.

Кстати, ранее мы писали о том, что рейтинг одобрения Дональда Трампа снизился до 33% – это самый низкий показатель с начала его второго президентского срока. По данным Reuters, падение поддержки в значительной степени связывают с последствиями войны в Иране.

Официальная позиция дипломатического ведомства

В бельгийском внешнеполитическом ведомстве поспешили преуменьшить официальный статус обнародованных материалов. Представитель ведомства назвал документ внутренним рабочим материалом и призвал не путать его содержание с согласованной политической стратегией страны.

Оценка того, что международные события означают для Бельгии, в частности для ее отношений с союзниками, является частью регулярной работы Министерства иностранных дел. Изменения в политике США закономерно требуют такого осмысления. Трансатлантические отношения меняются, и мы должны учитывать это, защищая свои интересы и готовясь к будущему,

– заявил представитель ведомства.