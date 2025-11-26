Ему нельзя доверять, – в США призывают не допускать Виткоффа к переговорам

Республиканец Дон Бейкон заявил, что специальному посланнику Стиву Уиткоффу больше нельзя доверять ведение переговоров по завершению российско-украинской войны. Такое заявление он сделал после того, как в сети появился разговор Уиткоффа с российскими чиновниками.

Что говорят американские чиновники о Виткоффе?

Член Палаты представителей США Дон Бейкон заявил, что для тех, кто выступает против российского вторжения и хочет видеть Украину суверенной и демократической страной, очевидно, что Уиткофф полностью поддерживает россиян. Ему нельзя доверять ведение этих переговоров. Кроме этого, по мнению Бейкона, его следует уволить.

Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как издание Bloomberg опубликовало расшифровку телефонного разговора между Уиткоффом и советником главы Кремля Юрием Ушаковым. По данным медиа, Виткофф давал россиянам советы, как лучше подходить к разговору с президентом США.

Другой республиканец Брайан Фицпатрик назвал этот "инструктаж" "серьезной проблемой".

Это серьезная проблема. И одна из многих причин, почему эти бессмысленные побочные шоу и тайные встречи должны прекратиться. Позвольте государственному секретарю Марко Рубио выполнять свою работу честно и объективно,

– написал он.

Тогда как член Палаты представителей от демократов Тед Лье назвал Уиткоффа "настоящим предателем". Он отметил, политик должен работать на Соединенные Штаты, а не на Россию.

Что известно о разговоре Уиткоффа с российскими чиновниками?