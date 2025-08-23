Владимир Путин сознательно прибегает к психологическим манипуляциям, чтобы управлять Дональдом Трампом на переговорах. По оценкам аналитиков, российский диктатор стремится истощить американского лидера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Как Путин манипулирует Трампом?

Ребекка Коффлер, аналитик военной разведки, которая ранее работала в Разведывательном управлении Министерства обороны США, пишет, что российский лидер, вероятно, применяет ряд психологических техник. По ее мнению, Путин хочет сорвать переговоры, и одновременно избежать гнева Дональда Трампа.

По словам аналитика, Кремля имеет целью удерживать Трампа в процессе как можно дольше. В то же время оставлять его довольным или по крайней мере не разъяренным.

Это якобы позволяет оттянуть негативные последствия для России, в частности вторичные санкции, и одновременно продолжать изнурительную войну против Украины.

Чтобы управлять Трампом, Путин – бывший офицер КГБ, который приобретал и вел агентурные сети в Германии, – может использовать сочетание методик по "обработке" агентов, философии дзюдо и концепции психологической войны времен Холодной войны,

– говорится в материале.

Одним из ключевых инструментов Кремля является лесть. По данным Ребекки, Путин никогда публично не критиковал Трампа, зато хвалил его. Такой подход, считает аналитик, бьет по самолюбию американского лидера и подталкивает его к доверию.

Еще одна методика, которую предполагает Коффлер, так называемый "рефлексивный контроль", направлен на манипуляцию восприятием реальности соперника.

Относительно принципов дзюдо, то оно учит ломать равновесие соперника, чтобы победить без прямой силы. Такая тактика, когда Кремль чередует "мирные жесты" с ракетными обстрелами, позволяет держать Трампа в напряжении.

В материале отмечают, что все эти методы базируются на глубокой подготовке и понимании соперника. А главной целью называют решение Трампа или сорвать переговоры, или согласиться на условия Кремля.

