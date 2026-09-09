Молдова осудила удар России по пункту пропуска и нарушение своего воздушного пространства

МИД Молдовы осудил атаку России на контрольно-пропускной пункт "Староказачье" 9 сентября и вторжение дрона в воздушное пространство страны 8 сентября.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Молдовы и президента страны Майи Санду.

Что говорят в Молдове о российских атаках

Министерство иностранных дел решительно осуждает нападения России на Украину, которые прошлой ночью были направлены на район в непосредственной близости от границы с Республикой Молдова, вблизи пункта пропуска Тудора (Республика Молдова) – Староказачье (Украина),

– говорится в сообщении МИД.

В результате атаки есть погибшие и раненые.

В ведомстве выразили искренние соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Там также напомнили, что накануне на окраине села Старый Михайленей Ришканского района поступали сообщения о падении беспилотника и взрыве.

На месте происшествия были обнаружены фрагменты беспилотника с характеристиками, схожими с характеристиками беспилотника типа "Герань".

Республика Молдова солидарна с Украиной и осуждает нападения, которые ставят под угрозу жизнь людей и безопасность населенных пунктов в приграничной зоне. Военные действия, проводимые в непосредственной близости от нашей страны, представляют прямую угрозу безопасности Республики Молдова и ее гражданам,

– говорится в заявлении.

В МИД Молдовы также добавили, что эти инциденты в очередной раз демонстрируют серьезные последствия агрессивной войны России против Украины и риски, которые она создает для безопасности Молдовы и региональной стабильности.

Президент страны Санду также осудила российские атаки.

"Вчера российский беспилотник вынудил нас временно закрыть наше воздушное пространство. Сегодня Россия наносит удары по пунктам, где люди пересекают границу с Молдовой. Линия фронта России продвигается дальше на запад – именно поэтому противовоздушная оборона для Украины является неотложной… Наши мысли с жертвами и с Украиной", – отметила она.

Санду также добавила, что Молдова будет и дальше усиливать свое воздушное наблюдение и оборону совместно с европейскими партнерами.

Кроме того, она призвала к более активной поддержке противовоздушной обороны Украины.

Напомним, что в результате атаки на "Староказачье" два человека погибли, трое пострадали. Еще 16 человек спасатели эвакуировали на автобусах на безопасное расстояние.

А во время вчерашней атаки российский беспилотник через Молдову залетел в Румынию, затем – вернулся и разбился на территории Молдовы. Для мониторинга ситуации в воздушном пространстве Румынии поднялись два самолета F-18 Воздушно-космических сил Испании. Также из-за инцидента пришлось приостановить гражданские полеты.