Глава Кремля Путин вручил спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу орден, предназначенный для высокопоставленной сотрудницы ЦРУ, сын которой погиб, воюя на стороне России в войне против Украины.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, информирует 24 Канал.

Смотрите также Высокопоставленные чиновники США, Украины и ЕС планируют встречу накануне саммита Трампа и Путина, – Axios

Что известно о награде сотрудницы ЦРУ от Путина?

Как указывают в издании, 6 августа во время поездки в Россию Виткофф получил от Путина орден Ленина, который должен был быть передан заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлини.

Ее 21-летний сын Майкл Глосс погиб в 2024 году, воюя в составе российской армии.

"Этот жест Путина, известного своими психологическими играми и попытками выявлять слабые места оппонентов, вероятно, имел целью вызвать неудобные вопросы и подчеркнуть, что сын сотрудницы ЦРУ воевал за Россию в этой войне", – говорится в публикации.

Представители ЦРУ отмечали, что смерть сына Галлини, который имел проблемы с психическим здоровьем, не является вопросом национальной безопасности.

В то же время собеседники издания отметили, что нет признаков вербовки Глосса российским правительством и Кремль, вероятно, не знал о его родственных связях, когда репатриировал тело.