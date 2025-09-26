Воздушное пространство стран НАТО нарушают российские самолеты. Кроме того, неизвестные дроны все чаще фиксируют на территории Альянса, но Россия продолжает отрицать свою причастность к этому.

Однако, в мире сомнений относительно этого почти нет. В издании AP отмечают, что так страна-террористка проверяет не только решимость НАТО, но и отвлекает внимание и ресурсы от войны в Украине, передает 24 Канал.

Зачем Россия нарушает воздушное пространство НАТО?

Издание отмечает, что вторжения в воздушное пространство НАТО, в которых обвиняют Россию, достигли беспрецедентного масштаба в сентябре.

Однако, подобные случаи фиксируют уже десятилетиями.

Но после вторжения в Украину в 2022 году такие вторжения несли большую угрозу, особенно когда две недели назад дроны влетели в Польшу и заставили НАТО поднять самолеты в воздух, чтобы сбить их,

– отмечает издание, подчеркивая, что это стало первым прямым военным столкновением между НАТО и Россией с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В издании предположили, какие мотивы имеет Россия. Так, перед вторжением в Украину в 2022 году Кремль требовал, чтобы в НАТО отказались от любых планов предлагать Киеву членство в Альянсе и сократили развертывание войск вблизи российских границ, в частности, в Эстонии, Латвии и Литве. НАТО отклонило эти требования.

Путин также предупреждал, чтобы Альянс не позволял Украине бить вглубь России оружием большой дальности, пугая атаками на военные объекты в странах НАТО.

Некоторые эксперты рассматривают недавний рост количества вторжений в воздушное пространство НАТО как попытку России увидеть, как отреагирует Альянс, чтобы воспользоваться любыми разногласиями или нерешительностью. А некоторые считают, что Россия надеется отвлечь внимание и ресурсы НАТО от поддержки Украины на защиту собственной территории,

– пишет AP.

Так, похоже, Россия хотела, чтобы в Эстонию перебросили дополнительные средства ПВО, которые должны быть отправлены в Украину.

Так же Кремль не хочет, чтобы войска НАТО были размещены в Украине.

Это Москва пытается сказать: "Просто посмотрите, насколько опасными уже есть вещи и насколько опасными они могут стать. Помните, что мы более смелые, своевольные, безрассудные, решительные – используйте любое прилагательное, который хотите, но суть в том, что мы являемся большей частью этого",

– сказал британский политолог Галеотти.

Своими действиями Россия также, вероятно, пытается подчеркнуть слабые стороны НАТО.

В то же время, учитывая отсутствие адекватной реакции США на нарушение воздушного пространства НАТО, Россия может еще больше нагнетать ситуацию.

Что известно о последних нарушениях пространства НАТО